Oscar 2021: Das sind die Nominierungen für den wichtigsten Filmpreis

Die Oscar-Nominierungen 2021 sind da. Lest hier im ständig aktualisierten Artikel, wer sich dieses Jahr Hoffnungen auf den wichtigsten Filmpreis Hollywoods machen kann.

Mit deutlich Verspätung wird dieses Jahr der wichtigste Filmpreis Hollywoods verliehen. Doch wer gewinnt beim Oscar 2021? Können sich die Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon gegen die Studios behaupten? Und wie sieht die Filmauswahl in Corona-Zeiten aus?

Die Nominierungen für den Oscar 2021 schenken uns einen ersten Einblick in die heiße Phase der Awards Season.

Die Oscar-Verleihung 2021 im deutschen TV

Die Verleihung der Academy Awards findet dieses Jahr auf Grund der Coronavirus-Pandemie deutlich später statt. In der Nacht vom 25. auf den 26. April 2021 werden die Oscars 2021 verliehen. ProSieben strahlt die Show aller Voraussicht nach in Deutschland aus.

Wie verändert die Coronavirus-Pandemie die die Verleihung?

Die Produzenten der Show bekräftigten kürzlich, dass die Verleihung nicht über Video-Schalten stattfinden soll (wie etwa die Golden Globes und Emmys), sondern vor Ort in Los Angeles. Die Verleihung findet diesmal in der Union Station und im Dolby Theater in L.A. statt.

Die Oscar-Nominierungen 2021 im Überblick

Bester Film

Beste Regie

Beste Hauptdarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin



Bester Nebendarsteller

Bestes Originaldrehbuch



Bestes adaptiertes Drehbuch



Bester Animationsfilm



Bester internationaler Film



Bester Dokumentarfilm