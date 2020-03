Altered Carbon: Trailer zum Netflix-Spin-off voller brutaler Action

Kurz nach dem Start der 2. Staffel von Altered Carbon erwartet uns bereits Nachschub. Der erste Trailer zum blutigen Spin-off Altered Carbon: Resleeved wurde veröffentlicht.

Erst vor wenigen Tagen feierte die 2. Staffel von Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm ihre Premiere auf Netflix. An die Stelle von Joel Kinnaman, der in der ersten Runde die Hauptrolle spielte, trat nun der aus dem Marvel Cinematic Universe bekannte Anthony Mackie. Jetzt kündigt sich schon das nächste Altered Carbon-Abenteuer an.

Trailer zum Altered Carbon-Spin-off Resleeved

Auf die Bestätigung der 3. Staffel von Altered Carbon müssen wir uns zwar noch gedulden. Dafür veröffentlicht Netflix bereits nächste Woche ein Spin-off namens Altered Carbon: Resleeved , das zeitlichangesiedelt ist. Was wir uns davon erwarten dürfen, zeigt der erste Trailer, den ihr euch oben im Player sowie weiter unten im Artikel anschauen könnt.

Während die Haupthandlung von Altered Carbon im 24. Jahrhundert spielt, entführt uns das Spin-off ins 21. Jahrhundert. Auf dem Planeten Lantimer trifft Takeshi Kovacs auf die junge Tätowiererin Holly, die ihm bei einer geheimen Mission unterstützen soll: Sie wird in den Misomoto-Klan eingeschleust - mit dem Ziel, wichtige Informationen zu beschaffen.

Altered Carbon Resleeved - Trailer (Deutsch) HD

Während sich die Altered Carbon-Serie im Live-Action-Gewand präsentiert, haben wir es bei Altered Carbon: Resleeved mit einem Anime zu tun, vollgepackt mit blutrünstigen Action-Szenen. Das Spin-off wurde von Tsukasa Kondo und Dai Sato geschrieben. Letzterer war ebenfalls an dem Kult-Anime Cowboy Bebop beteiligt, der aktuell von Netflix in Form einer Realverfilmung aufgegriffen wird.

Altered Carbon: Resleeved erscheint am 19. März 2020 auf Netflix.

Podcast: Altered Carbon und die besten Sci-Fi-Serien auf Netflix

In der neuen Folge Streamgestöber - auch bei Spotify - empfehlen Andrea, Esther und Max die besten Sci-Fi-Serien bei Netflix und schauen, ob die frische 2. Staffel Altered Carbon dazugehört:

Vor 2 Jahren startete Altered Carbon bei Netflix mit der 1. Staffel und überraschte mit außergewöhnlicher Science Fiction, worauf wir im Podcast ausführlich eingehen. Die 2. Staffel hingegen hat mit einigen Problemen zu kämpfen.



