Altersfreigabe des Barbie-Films: In den USA werden Eltern zur Vorsicht aufgerufen, aber wie ist es in Deutschland?

Der Barbie-Film läuft ab jetzt in den Kinos. Wir klären euch über die Altersfreigabe auf, bei der zumindest in den USA eine Warnung an Eltern ausgesprochen wird.

Das Kino-Event des Sommers ist da. Ab jetzt könnt ihr euch in den Barbenheimer-Hype stürzen, indem ihr euch Barbie und Oppenheimer anschaut. Dabei kommt auch die Frage auf, ab wie viel Jahren der Barbie-Film freigegeben und wie familienfreundlich er wirklich ist. Wir klären euch auf. Barbie-Film ist in Deutschland als familienfreundlich eingestuft In Deutschland hat der Film von Greta Gerwig eine FSK ab 6 Jahren bekommen. Damit ist Barbie fast für die ganze Familie freigegeben. Viele der Popkultur-Referenzen und thematischen Anspielungen in Barbie dürften die Allerjüngsten im Publikum aber noch gar nicht verstehen. Schon gelesen? Das Barbie-Verbot erklärt: Ein einziges Bild ist der Grund dafür

In den USA wurde eine Warnung für Barbie erteilt In den USA hat Barbie eine PG-13-Freigabe bekommen. Hier werden Eltern laut Independent in der offiziellen Begründung gewarnt, dass Material aus dem Film für Kinder unter 13 Jahren ungeeignet sein könnte.

Auch wenn Barbie keine brutalen Szenen enthält, sind ganz wenige Momente mit sexueller Mehrdeutigkeit aufgeladen. Außerdem kommen einige Szenen ernsthafter und existenzieller daher, als es viele unvorbereitete Menschen im Barbie-Publikum vorab erwarten dürften.