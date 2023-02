Am Ende von Ant-Man 3 unbedingt sitzenbleiben! 3 ikonische Marvel-Schurken kommen erst in den Abspannszenen

Ant-Man and the Wasp: Quantumania führt die Tradition der Abspannszenen im Marvel Cinematic Universe fort. Wie viele Post-Credit-Szenen es gibt und was euch darin erwartet, erfahrt ihr hier.

Das Marvel Cinematic Universe beginnt mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania eine neue Ära. Nachdem uns Doctor Strange 2, Loki und Spider-Man: No Way Home mit dem Multiversum vertraut machten, wird uns hier nun mit Bösewicht Kang (Jonathan Majors) der größte Schrecken der Multiverse Saga präsentiert.

Vor eurem Kinobesuch solltet ihr wissen: Ant-Man and the Wasp: Quantumania ist essentiell für die kommenden zwei Phasen des MCU. Und fast noch wichtiger ist, was nach dem Ende des Films kommt. Hier wird nämlich die MCU-Tradition der Post-Credit-Szenen fortgeführt und ihr solltet nicht direkt aus dem Kinosaal stürzen.

Wie viele Post-Credit-Szenen hat Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Insgesamt gibt es zwei Abspannszenen in Ant-Man and the Wasp: Quantumania zu sehen. Oft folgen die Post-Credit-Szenen im MCU dem gleichen Schema. Eine erste teast kommende Ereignisse an oder stellt zukünftige Figuren vor. Eine weitere ganz am Ende des Abspanns entlässt Fans oft mit einem Gag aus dem Kinosaal.

Die beiden Abspannszenen von Ant-Man 3 sind jedoch beide enorm wichtig für kommende MCU-Beiträge. Ihr solltet also ganz bis zum Schluss im Kinosaal sitzen bleiben. Eine Erklärung der beiden Abspannszenen findet ihr weiter unten.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Ant-Man 3 an:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Trailer 2 (Deutsch) HD

Achtung, es Folgen Spoiler zu Quantumania. Wenn ihr euch die Überraschungen nicht verderben möchtet, lest nicht weiter.



Die erste Ant-Man 3-Abspannszene stellt den Rat der Kangs vor

Im Finale von Ant-Man and the Wasp: Quantumania scheint die Gefahr durch den Eroberer Kang gebannt zu sein. Die Ant-Familie konnte nicht nur verhindern, dass der durch Zeit und Raum reisenden Schurke der Quantenebene entfliehen kann, sondern ihn auch besiegen. Kang wird vom mutliversalen Energiekern seines Schiffes aufgesogen und stirbt. Aber es gibt ein Problem: Er war nur einer von vielen Kangs.

Die erste Abspannszene entführt uns an einen unbekannten Ort jenseits von Zeit und Raum. Hier treffen wir drei weitere Varianten des unter anderem als Kang bekannten Zeitreisenden Nathaniel Richards. Sie alle werden von Jonathan Majors gespielt.

Marvel Comics Rama-Tut und Immortus

Rama-Tut : Die wie ein Pharao gekleidete Kang-Variante ist an den aus den Comics bekannten Rama-Tut angelehnt. Nathaniel Richards reiste mit seiner Zeitmaschine in die Vergangenheit, um das antike Ägypten als mächtiger Pharao zu erobern.

: Die wie ein Pharao gekleidete Kang-Variante ist an den aus den Comics bekannten Rama-Tut angelehnt. Nathaniel Richards reiste mit seiner Zeitmaschine in die Vergangenheit, um das antike Ägypten als mächtiger Pharao zu erobern. Immortus : In den Marvel Comics ist Immortus eine ältere und weise Version Kangs und der selbsternannten Herrscher über die Zeit. Er manipuliert den Verlauf der Zeit und jüngere Kangs, um den Verlauf seiner eigenen Geschichte sicher zu stellen.

: In den Marvel Comics ist Immortus eine ältere und weise Version Kangs und der selbsternannten Herrscher über die Zeit. Er manipuliert den Verlauf der Zeit und jüngere Kangs, um den Verlauf seiner eigenen Geschichte sicher zu stellen. Der 3. Kang: Eine weiterer Kang mit Sci-Fi-Outfit scheint keine direkt erkennbare Vorlage aus den Comics haben. Vermutlich handelt es sich um eine Variante des Zukunfts-Wissenschaftlers Nathaniel Richards, der noch nicht zum Bösewicht Kang wurde.

Die drei Kangs enthüllen, dass ein großer Rat einberufen wurde. Im Zuge des Todes der von ihnen in die Quantenebene verbannten Variante sehen sie sich gezwungen zu handeln. Die Kang-Dynastie muss einschreiten, ehe noch weitere Kangs besiegt werden. Und dafür versammeln sich nun Tausende von jubelnden Kang-Varianten in einer Arena.

Wir können davon ausgehen, dass hiermit bereits die Geschehnisse des 2025 startenden Avengers 5: The Kang Dynasty vorbereitet werden. Die Superhelden und Superheldinnen des MCU müssen sich in Zukunft also nicht nur einem, sondern unzähligen Varianten des gleichen Bösewichts stellen.

Die Post-Credit-Szene von Ant-Man and the Wasp: Quantumania bereitet Loki Staffel 2 vor

Wer nach der ersten Abspannszene noch nicht genug von den zahlreichen Kang-Varianten bekommen hat, sollte bis ganz zum Schluss sitzen bleiben. Hier folgt eine Szene mit direktem Bezug auf die 2. Staffel von Loki, welche bereits im Sommer starten soll.

Disney Loki

Ja, es gibt ein Wiedersehen mit Loki (Tom Hiddleston) und seinem TVA-Kollegen Mobius (Owen Wilson). Diese sind in die Vergangenheit gereist und sitzen im Publikum der Vorführung eines gewissen Victor Timely. Dieser ist eine weitere alternative Version von Kang, die Marvel-Fans bereits aus den Comics kennen.

In den Comics reist eine Version Kangs in das Jahr 1901 zurück, um dort unter dem Pseudonym Victor Timely an Macht und Einfluss zu gewinnen. Er errichtet die Stadt Timely und entwickelt Technologien, die in dieser Ära noch gar nicht existieren sollten. Welchen Plan die MCU-Version verfolgt, werden wir spätestens mit Loki Staffel 2 im Sommer auf Disney+ erfahren.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.