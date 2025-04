Am Wochenende im TV: Eine der witzigsten Filmreihen aller Zeiten, komplett an einem Stück und ohne Werbung

Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen! Halt, doch: Gleich drei absurd witzige Slapstick-Komödien hintereinander, ganz ohne Werbeunterbrechung.

Falls ihr aktuell nichts zu lachen habt, solltet ihr Samstagabend den Fernseher anschmeißen, um das zu ändern. Da läuft nämlich erst Die nackte Kanone, gefolgt von Die nackte Kanone 2 1/2 und Die Nackte Kanone 33 1/3. Aber Vorsicht, das dürfte eure Lachmuskeln bis aufs Äußerste strapazieren.

Darum geht's in dem Klamauk-Klassiker schlechthin: Die nackte Kanone

Lieutenant Frank Drebin (Leslie Nielsen) soll Queen Elizabeth II. beschützen, als die britische Königin in Los Angeles zu Besuch ist. Selbstverständlich wurde ein Attentat auf sie vorbereitet, das es zu verhindern gilt. Dumm nur, dass Frank Drebin der tollpatschigste Polizist ist, den die Welt je gesehen hat.

Das passiert im wahnwitzigen Sequel Die nackte Kanone 2 1/2

Umweltwissenschaftler Dr. Meinheimer (Richard Griffiths) wurde entführt und durch einen Doppelgänger ersetzt. Das Original lässt sich nur anhand eines Muttermals auf dem Allerwertesten erkennen und selbstverständlich lässt Chaos-Cop Lieutenant Frank Drebin auch dieses Mal wieder nichts anbrennen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Die nackte Kanone 2 1/2 ansehen:

Die nackte Kanone 2 - Trailer (deutsch)

Die nackte Kanone 33 1/3 setzt dem absurden Slapstick-Spaß die Krone auf

Im dritten Die nackte Kanone-Teil sind die Oscars in Gefahr. Fiese Bombenleger drohen, die prestigeträchtige Preisverleihung in die Luft zu sprengen. Was die Polizei nur dank des heldenhaften Einsatzes eines vertrottelten Bullen namens Frank Drebin weiß, der sich todesmutig und undercover in ein Gefängnis sowie die Verbrecherbande eingeschlichen hat.

Wie das aussieht, könnt ihr euch hier im Trailer anschauen:

Die nackte Kanone 3 - Trailer (Deutsch)

Die nackte Kanone bietet mehr als nur stumpfen Klamauk

Auf den ersten Blick funktioniert Die nackte Kanone in allen drei Filmen vor allem durch simplen Slapstick-Humor. Irgendwer verursacht aus Versehen ein gigantisches Chaos, die halbe Welt kommt zu Schaden und der Trottel merkt es nicht einmal. Diese Art der physischen Comedy muss man natürlich nicht mögen.

Aber zum Glück hat Die nackte Kanone noch mehr zu bieten. Alle drei Filme strotzen nur so vor Querverweisen und Anspielungen auf Filmklassiker. Da rollen Kinderwägen Treppen hinunter, es wird getöpfert, was das Zeug hält, und Frank Drebin tobt sich mittendrin völlig losgelöst aus. Die Reihe funktioniert also auf mehreren Ebenen.

Lange Zeit war ein vierter Teil im Gespräch. Spätestens durch Leslie Nielsens Tod vor 15 Jahren wurde ein klassisches Sequel unmöglich. Aber jetzt gibt es tatsächlich einen neuen Film, und zwar mit Liam Neeson in der Hauptrolle als Frank Drebin Jr.. Ein Baywatch-Star spielt auch mit und der erste Teaser-Trailer sieht sehr viel besser aus als erwartet.

TV oder Stream: Wann und wo laufen die Die nackte Kanone-Streifen?

Wenn ihr euch mal wieder so richtig kaputtlachen wollt, könnt ihr die drei Kultfilme am Karsamstag, den 19. April ab 20:15 Uhr auf ZDFneo schauen. Teil zwei startet um 21:35 Uhr und der dritte Film kommt ab 22:50 Uhr.

Werbeunterbrechungen gibt es keine, dafür aber Wiederholungen: Am Ostermontag, den 21. April laufen die drei Streifen noch einmal direkt hintereinander, und zwar ab 14:25 Uhr.

Sie lassen sich natürlich aber auch online gucken. Die nackte Kanone findet ihr im Netflix-, MagentaTV- oder Paramount+-Abo, Die nackte Kanone 2 1/2 nur bei den beiden letztgenannten Plattformen und Die nackte Kanone 33 1/3 genauso.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.