Ja, wirklich: Nackte Kanone-Reboot mit Liam Neeson kommt und ein Comedy-Genie dreht den Film

Die nackte Kanone kehrt zurück – und zwar mit niemand geringerem als Actionstar Liam Neeson in der Hauptrolle. Wir haben die ersten Infos zur Fortführung der legendären Slapstick-Reihe.

Die nackte Kanone aus dem Jahr 1988 ist ein absoluter Kultfilm, der nach seinem Kinostart zur Trilogie ausgebaut wurde. Leslie Nielsen spielte sowohl im Original als auch in den Fortsetzungen, Die nackte Kanone 2 1/2 und Die nackte Kanone 33 1/3, die Hauptrolle. Nun soll die beliebte Slapstick-Reihe neu aufgelegt werden.



Die nackte Kanone 4: Liam Neeson tritt in die Fußstapfen von Leslie Nielson

Wie Deadline in Erfahrung gebracht hat, ist Paramount sehr daran interessiert, einen neuen Nackte Kanone-Filme in Stellung zu bringen – und zwar mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Seit 96 Hours gilt Neeson eigentlich als knallharter Actionstar im (Heim-)Kino. In Die nackte Kanone 4 kann er sich von seiner humorvollen Seite zeigen.

Konkrete Details zur Handlung sind noch nicht bekannt. Der neue Nackte Kanone-Film scheint als Mischform aus Fortsetzung und Reboot daherzukommen. Offenbar wurde Neeson in der Rolle des Sohns von Detective Frank Drebin gecastet, der in der ursprünglichen Trilogie der Protagonist ist und von Nielsen verkörpert wird.

Die nackte Kanone 4 wird von Akiva Schaffer inszeniert, der zuletzt eine andere Kultmarke zurückbrachte: Chip und Chap: Die Ritter des Rechts bei Disney+. Noch bekannter ist er durch die Comedy-Gruppe Lonely Island, mit der er eine der besten Komödien der vergangenen Jahre umgesetzt hat: Popstar: Never Stop Never Stopping.

Das Drehbuch zu Die nackte Kanone 4 stammt von Dan Gregor und Doug Mand, die ebenfalls an der Rückkehr von Chip und Chap beteiligt waren. Gregor und Mand haben einen Entwurf von Mark Hentemann und Alec Sulkin umgearbeitet. Wann der neue Nackte Kanone-Film ins Kino kommt, steht noch nicht fest.

