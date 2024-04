Fallout Staffel 2 offiziell bestätigt: Amazon hat 25 Millionen Gründe für die neuen Folgen der Sci-Fi-Serie

Eine Woche nach dem Start von Fallout bei Amazon Prime Video ist es offiziell. Die gefeierte Science-Fiction-Serie geht in Staffel 2 weiter. Jetzt schon sind erste Details zu den neuen Folgen bekannt.

Fallout ist ein weiterer Triumph im Bereich der Videospielverfilmungen. Nicht nur sind die Fans begeistert von der filmischen Umsetzung der Vorlage. Auch der Erfolg ist dem ambitionierten Science-Fiction-Projekt aus dem Hause Amazon Prime Video sicher. Nach nur einer Woche gibt der Streaming-Dienst Staffel 2 offiziell grünes Licht.



An diesem Punkt dürfte die Verlängerung von Fallout kaum jemanden verwundern. Neben all den positiven Reaktionen seitens Kritik und Publikum thront der Endzeit-Western seit Tagen auf Platz 1 der Streaming-Charts von Amazon Prime Video. Zudem gab es kürzlich bereits einen eindeutigen Hinweis auf die Produktion von Staffel 2.

Fallout Staffel 2 kommt: Amazon bestellt offiziell die Fortsetzung der apokalyptischen Sci-Fi-Serie

Amazon Prime Video kündigte die Arbeit an den neuen Folgen der Sci-Fi-Serie auf Twitter mit einem Post an, der die drei wichtigsten Figuren der Geschichte zeigt: Lucy MacLean (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) und Cooper Howard aka Der Ghul (Walton Goggins). Wir dürfen gespannt sein, wohin ihre Reise als Nächstes geht.

Bereits letzte Woche gab es erste Berichte zur Fallout-Fortsetzung. Nachdem die 1. Staffel im US-amerikanischen Bundesstaat New York gedreht wurde, wechselt die Produktion im Rahmen der 2. Staffel nach Kalifornien. Das hat einen bestimmten Grund: 25 Millionen US-Dollar Steuerbegünstigung durch die California Film Commission.

Die 2. Staffel von Fallout soll ein beachtliches Budget von 152 Millionen US-Dollar verschlingen. Damit bewegt sich die Serie auf einem ähnlichen Niveau wie Netflix' Sci-Fi-Epos 3 Body Problem, das 160 Millionen US-Dollar gekostet hat. Umgerechnet pro Folge sind das 20 Millionen US-Dollar – ein gigantisches Budget für eine Serie.

Laut Deadline hat Amazon Prime Video jeden Grund, in die 2. Staffel von Fallout zu investieren. Laut Angaben des Streaming-Diensts ist die Debütstaffel eine der drei meist geschauten Serien auf der Plattform. Seit Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hatte Amazon Prime Video keinen erfolgreicheren Serienstart mehr.

Konkrete Zahlen hat der Streamer nicht veröffentlicht. Das macht die genaue Analyse in den Streaming-Charts schwierig. Dennoch dürfte klar sein, dass Fallout keine der Serie ist, die nach einem Wochenende wieder aus dem popkulturellen Gedächtnis verschwunden sind. Fallout ist gekommen, um – zumindest bis Staffel 2 – zu bleiben.

Wann startet Fallout Staffel 2 bei Amazon Prime Video?

Der Starttermin der 2. Staffel von Fallout bei Amazon Prime Video steht noch nicht fest. Die Steuerbegünstigungen deuten an, dass die Vorbereitungen bereits laufen. Mit etwas Glück treffen die neuen Folgen noch vor Ende 2025 ein. Womöglich müssen wir uns aber auf eine längere Wartezeit einstellen. Nicht zuletzt handelt es sich um eine aufwendige Blockbuster-Serie à la Die Ringe der Macht und House of the Dragon.

Podcast zu Fallout: Wie gut ist die Amazon-Serie wirklich?

Der Erfolg von Fallout ist beachtlich. Aber wie gut ist die Sci-Fi-Serie wirklich? Dieser Frage gehen wir in unsere Besprechung der 1. Staffel auf die Spur.



In unserem Fallout-Podcast erklären wir die Welt des beliebten Spiele-Franchise und schlüsseln danach auf, was die Adaption so besonders macht. Außerdem verraten wir euch einige Easter Eggs und Theorien zu dem dystopischen Spektakel.