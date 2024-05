Amazon-Liebling soll Fantasy-Film retten, der seit 17 Jahren kläglich scheitert: Netflix verbrannte 30 Millionen dafür

Amazon vertraut seinem größten neuen Star ein Fantasy-Projekt an, das seit Jahren erfolglos durch Hollywoods Hinterzimmer wandert. Zuletzt scheiterte Netflix an dem Film.

Amazon könnte gelingen, woran sich ganz Hollywood die Zähne ausgebissen hat. Spätestens seit 2007 ist ein Fantasy-Film geplant, der erneut das He-Man-Universum mit echten Schauspielern adaptieren soll. Netflix versenkte erfolglos 30 Millionen Dollar in das Projekt. Aber der große Konkurrent hat eine Geheimwaffe, die den Blockbuster richten soll: Nicholas Galitzine.

Amazon-Star soll mit Fantasy-Star den Barbie-Hype wiederholen

Wie Variety berichtet, hat Galitzine die Rolle von He-Man im geplanten Masters of the Universe-Film angenommen. Masters of the Universe ist ein Fantasy-Franchise des Spielzeugherstellers Mattel, der mit dem Hype-Film Barbie 2023 ein neues Erfolgskapitel in seiner Firmengeschichte aufgeschlagen hat. Im Franchise kämpft der blonde Muskelprotz He-Man gegen den finsteren Magier Skeletor und seine Schergen.

Amazon Prime Video Nicholas Galitzine in Als du mich sahst

He-Mans Abenteuer wurden schon mehrmals für die Leinwand und den Stream adaptiert, unter anderem in Form des berüchtigten Masters of the Universe von 1987 mit Dolph Lundgren. Die jetzt geplante Realfilm-Version wechselte über die Jahre mehrmals Regisseure und Hauptdarsteller. Eine grobe Geschichte stand bereits fest, könnte sich aber intern wieder geändert haben.

Der Story früherer Entwürfe nach landet He-Man als Kind per Raumschiff auf der Erde. Jahre später kehrt er auf seinen Heimatplaneten zurück, um Skeletor zu bekämpfen. Dafür muss er auch die Geheimnisse seiner Vergangenheit lüften.

Schaut hier den Trailer zu Masters of the Universe von 1987:

Masters of the Universe - Trailer (Englisch)

Galitzine passt zur Rolle, immerhin ist er gegenwärtig Amazons starker Mann. Seine Auftritte mit Royal Blue und Als du mich sahst waren auf Prime Video sowohl kritisch wie offenbar auch kommerziell erfolgreich. Im Gegenzug lässt ihm der Streamer genug Zeit, um für die Muskelberg-Rolle in Form zu kommen.



Wann erscheint Masters of the Universe?

In den USA kommt Masters of the Universe am Freitag, den 5. Juni 2026 in die Kinos. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht. Viele US-Blockbuster erscheinen hierzulande einen Tag früher, da sich in Deutschland der Donnerstag als erster regulärer Veröffentlichungstag etabliert hat.

