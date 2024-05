Netflix verbrannte 30 Millionen: Fantasy-Neustart kommt doch noch, aber gleich mehrere Dinge verändern sich

Nach fast 40 Jahren soll 2026 endlich ein neuer He-Man-Realfilm kommen. Das Fantasy-Abenteuer der Masters of the Universe ist aber nicht länger bei Netflix zu Hause.

Beim Barte des Propheten, allem, was uns heilig ist, und der Macht von Grayskull: Es ist endlich so weit. Also vielleicht. Ein neuer Fantasy-Realfilm über He-Man und die Masters of the Universe wurde nach mehreren Fehlzündungen angekündigt.

Zuletzt versuchte sich Netflix an einem Live-Action-Projekt und hatte bereits Noah Centineo und später Kyle Allen in der Rolle von Adam aka He-Man gecastet. Nun ist das Projekt erneut gewandert – nachdem der Streaming-Marktführer bereits über 30 Millionen US-Dollar den Film investiert hatte.

Fantasy-Abenteuer mit He-Man verlässt Netflix und wandert zur Konkurrenz

Amazon MGM hat sich den Masters of the Universe-Film mittlerweile unter den Nagel gerissen und plant laut The Hollywood Reporter eine Kino-Veröffentlichung im übernächsten Jahr. Bumblebee-Regisseur Travis Knight ist noch immer der Meister des Filmuniversums und arbeitet nach wie vor mit dem Drehbuch von Chris Butler (Kubo), der wiederum Versatzstücke früherer Versionen verarbeitet hatte.

Winkler Film/Alive Szene aus Masters of the Universe von 1987

Die Story dreht sich diesmal um einen zehnjährigen Prinz Adam, dessen Raumschiff auf der Erde bruchlandet. Dabei verliert er sein magisches Schwert, das seine Verbindung zur Heimat Eternia darstellt. Zwei Jahrzehnte später ist Adam erwachsen und reist auf seinen Heimatplaneten zurück, um sich den bösen Mächten von Skeletor zu stellen. Vorher muss er aber die Geheimnisse seiner Vergangenheit ergründen und sich in den mächtigen He-Man verwandeln.

Welche Filme und Serien aus dem Fantasy-Universum existieren?

Hat der neue Masters of the Univers-Film schon einen Starttermin?

Ja. Der neue He-Man-Film mit den Masters of the Universe soll nach aktuellem Plan von Amazon MGM am 5. Juni 2026 in die US-Lichtspielhäuser kommen. Danach kommt er vermutlich zu Amazon Prime Video.

