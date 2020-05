Amazon rettet Kino-Flop: Girl With the Dragon Tattoo kommt ganz anders zurück

Die Bücher der Millennium-Trilogie wurden bereits verfilmt, gleiches gilt für den Nachfolger Verschwörung. Nun legt Amazon The Girl With the Dragon Tattoo neu auf.

Stieg Larssons Millennium-Trilogie um Lisbeth Salander ist weltberühmt und die Geschichten fanden auch bereits ihren Weg auf die Leinwand. Zuletzt verkörperte Claire Foy die charismatische Hackerin in Verschwörung, der an die Originale anknüpft - allerdings mit mäßigem Erfolg.

Nun nimmt sich Amazon der Protagonistin aus den Büchern noch einmal an. Das Studio will eine ganz neue Geschichte für Lisbeth Salander spinnen und widmet ihr sogar gleich eine Serie, wie Variety berichtet.

So kehrt Lisbeth Salander bei Amazon zurück

Die Serie trägt aktuell zwar den Titel The Girl With the Dragon Tattoo, doch soll es sich hierbei weder um eine weitere Verfilmung der Bücher noch um eine klassische Fortsetzung handeln. Vielmehr spielt die Story im Hier und Jetzt, mit einem neuen Setting und neuen Charakteren - abgesehen von Salander selbst natürlich.

Andy Harries (White Lines, The Crown) fungiert bei The Girl With the Dragon Tattoo als Ausführender Produzent, Schauspieler oder Autoren für die Serie sind bislang aber noch nicht offiziell gefunden.



Gerade die Suche nach einer Hauptdarstellerin dürfte sich schwierig gestalten, nachdem mit Noomi Rapace, Rooney Mara und Claire Foy schon drei verschiedene Stars in die Rolle der Lisbeth Salander schlüpften. Besonders die drei Filme mit Rapace sind unter Fans sehr beliebt, während Verblendung von David Fincher mit Mara zumindest an den Kinokassen die Erwartungen nicht ganz erfüllte.

Verschwörung, der auf David Lagercrantzs Roman basiert und die Millennium-Trilogie fortführt, ging 2018 dann ziemlich unter und konnte nicht einmal sein Budget einspielen. Eine Frischzellenkur bei Amazon könnte Lisbeth Salander also gut tun, denn der Name ist unter Thriller-Liebhabern nach wie vor eine Marke.

Wann Amazon The Girl With the Dragon Tattoo veröffentlichen will, steht noch nicht fest.

