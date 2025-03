Amazon stampft versaute Thriller-Serie nach nur einer Staffel ein – sie legte einen 26 Jahre alten Kultfilm neu auf

Erst letztes Jahr ist im Amazon Prime-Abo die moderne Serienversion eines Kult-Thrillers erschienen, der vor 26 Jahren für Aufsehen sorgte. Es wird jedoch bei einer Staffel bleiben.

Neben Maxton Hall - Die Welt zwischen uns als globalen Serien-Hit hat Amazon Prime 2024 noch eine ähnliche Serie ins Streaming-Rennen geschickt. Eiskalte Engel basiert auf dem gleichnamigen Film von 1999 und zeigt verführerische Intrigen an einem Elite-College in den USA. Obwohl die Serie schnell einen großen Erfolg feierte, hat sie keine Zukunft.

Amazon Prime setzt Eiskalte Engel-Serie schon ab

Wie Variety exklusiv berichtet, wurde Eiskalte Engel von Amazon Prime bereits nach einer Staffel abgesetzt. Gründe wurden nicht angegeben. Die Serie startete erst im November letzten Jahres und schoss schnell in 35 Ländern an die Spitze der Prime-Charts.

In Eiskalte Engel stehen die Stiefgeschwister Caroline Merteuil (Sarah Catherine Hook) und Lucien Belmont (Zac Burgess) an der sozialen Spitze eines Elite-College in Washington D.C. Als eine Aktion auf dem Campus eskaliert und ihr Ruf auf dem Spiel steht, müssen sie die Tochter des US-Vizepräsidenten, Annie Grover (Savannah Lee Smith), auf ihre Seite ziehen. Dafür überlegen sie sich einen verführerisch-perfiden Masterplan.

Schaut hier mal wieder den Trailer zum Eiskalte Engel-Film:

Eiskalte Engel - Trailer (Deutsch) HD

1999 erschien diese Geschichte, die ursprünglich auf dem französischen Roman Gefährliche Liebschaften von 1782 basiert, als Film von Regisseur Roger Kumble mit den damaligen Mega-Stars Sarah Michelle Gellar (Buffy), Ryan Phillippe (Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast) und Reese Witherspoon (Big Little Lies) in den Hauptrollen.

Wo kann man das Eiskalte Engel-Universum streamen?

Alle 8 Folgen der jetzt abgesetzten Serie könnt ihr bei Amazon Prime im Abo streamen. Den Film könnt ihr derzeit nirgends in einer Flat streamen. Ihr bekommt ihn nur auf DVD oder Blu-ray.