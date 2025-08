Amazon verkündet Start der wohl heftigsten Realityshow im deutschen TV – noch nie gab es so viel zu gewinnen

Bei Prime Video startet eine knallharte Reality-Show, die mit der größten Gewinnsumme aller Zeiten im deutschen Reality-TV auffährt. Alles, was ihr über Sendestart, Promi-Cast und Spielregeln wissen müsst, gibt es hier.

Nach The 50 wagt Prime Video direkt den nächsten Versuch in Sachen Reality-TV: The Summit schickt 12 Promis auf die härteste Bergwanderung ihres Lebens und treibt sie an ihre körperlichen Grenzen. Wer die Show gewinnt, kann sich auf die schier unglaubliche Gewinnsumme von einer Million Euro freuen. Wir verraten euch alle wichtigen Details zu Teilnehmer:innen, Sendestart und Ablauf der Show.

Endlich steht der Starttermin fest: Dann läuft The Summit bei Prime Video

Fans von knallharten Reality-Shows müssen nicht mehr lange warten: The Summit startet am 26. September 2025 bei Prime Video.

Die höchste Gewinnsumme im deutschen Reality-TV: Das sind die Regeln bei The Summit

12 Promis werden in der Wildnis Neuseelands ausgesetzt, um einen Berggipfel zu besteigen. Wer es bis nach oben schafft, hat die Chance auf die schier unglaubliche Gewinnsumme von einer Million Euro – die bisher höchste Summe im deutschen Reality-TV. Doch Wandern und Klettern sind längst nicht die einzige Herausforderung: Auf dem Weg zur Bergspitze lauern knallharte Prüfungen, die dafür designt wurden, die Promis an ihre Grenzen zu treiben. Besonders fies: Jeder Star muss seinen eigenen Anteil der Gewinnsumme auf den Gipfel schleppen – wer aufgibt, schmälert die Gewinnsumme somit um mehr als 80.000 Euro.

Mehr TV-News:

Alle Teilnehmer:innen im Überblick: Diese Promis machen bei The Summit mit