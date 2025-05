Amazon wollte Alan Ritchson erst nicht als Reacher: Anderer Schauspieler sollte die Rolle vor ihm bekommen

Alan Ritchson ist als Reacher nicht mehr wegzudenken. Der Star musste aber acht Monate hart um die Rolle kämpfen, weil Amazon einen anderen Favoriten hatte.

Alan Ritchson musste 8 Monate lang um Reacher kämpfen

Alan Ritchson ist perfekt für die Hauptrolle in Reacher : Er hat die Dimensionen eines Kleiderschranks und kann die ruppige Art seiner Figur makellos wiedergeben. Amazon hatte ursprünglich aber– eine Tatsache, die den Star immer noch verunsichert.

Im Gespräch mit WIRED erklärte Ritchson:

Jeden Tag kämpfe ich um meinen Job, weil er mit einem Sternchen versehen ist. Ihn zu bekommen, war nicht leicht. Es war ein achtmonatiger Bewerbungsprozess, okay? Denkt ihr, ich fühlte mich willkommen, als sie dann schließlich sagten, "Na gut"? Und dann fand ich im Nachhinein auch noch heraus, dass sie die Rolle einem anderen Typen versprochen hatten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Um wen es sich genau dabei handelt, verrät Ritchson nicht. Laut Slashfilm gehörten unter anderem Brandon Routh (Superman Returns), Teddy Sears (A Single Man) und Brian Van Holt (Criminal Squad) zu seinen Konkurrenten für die Rolle.

Wie Ritchson ausführt, musste Amazon seine Eignung aber schließlich anerkennen:

Ich habe das Vorsprechen perfekt hinbekommen. Also meinten sie dann, "Schätze, wir müssen diesen Typen in Betracht ziehen, den wir eigentlich nur für die größere Vielfalt dabei haben.

Viele Reacher-Fans werden froh sein, dass Amazon sich umentschieden hat. Und der Erfolg gibt ihnen Recht: Mittlerweile wird bereits die 4. Staffel des Serien-Hits vorbereitet.

Podcast: 7 Serien, die durch tragische Tode völlig verändert wurden

The Last of Us Staffel 2 ist nicht die einzige Serie, die sich nach dem Ausstieg einer Hauptfigur völlig verändert hat. In dieser Podcastfolge sprechen wird über 7 Figurentode, die verheerenden Auswirkungen auf ihre jeweiligen Serien hatten:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die besprochenen Serientode reichen von The Walking Dead über The Rookie und Yellowstone bis zu den aktuellen Staffeln von The Last of Us und 9-1-1. Während manche Serienerzählung durch den Schockeffekt besser wurde, gibt es auch Charakterabschiede, die von Fans (zu Recht) harsch kritisiert wurden.