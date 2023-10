Amazons abgefahrenstes Sci-Fi-Projekt hat endlich einen Start: Fallout wird seit 3 Jahren von den Machern einer der teuersten Serien aller Zeiten entwickelt

Noch ein halbes Jahr warten, dann ist es so weit: Amazon hat soeben den Start von Fallout verkündet. Zwei profilierte Namen arbeiteten an der komplizierten Umsetzung.

Vor über drei Jahre wurde bekannt, dass Amazon das Kult-Spiel Fallout in eine Serie umwandeln wird. Der Streaming-Dienst hatte Großes mit dem beliebten Game vor. In einer Pressemitteilung verkündete Amazon nun das offizielle Startdatum von Fallout.

Wann startet Fallout in Deutschland?

Fallout wird am 12. April 2024 in Deutschland bei Amazon Prime starten, also in etwa einem halben Jahr. Das Unternehmen veröffentlichte zudem einen kurzen Teaser:

Mit der Entwicklung des Fallout-Projekts waren zwei klangvolle Namen beauftragt: Jonathan Nolan und Lisa Joy. Das Duo hatte gemeinsam bereits Westworld erschaffen, die wohl aufwendigste Sci-Fi-Serie des letzten Jahrzehnts, deren Gesamtbudget bei nicht weniger als 460 Millionen Dollar lag.

Worum geht es in Amazons Fallout?

Die Geschichte von Fallout spielt im postapokalyptischen Los Angeles in den USA, die nach einem verheerenden nuklearen Krieg im Jahr 2077 in Trümmern liegen.

