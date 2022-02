Amazons abgefahrenstes Sci-Fi-Projekt besetzt den perfekten ersten Star – als Zombie

Amazon macht eine der besten Sci-Fi-Spielereihen überhaupt zur Serie. Für das wahnwitzige Projekt wurde nun ein wunderbar passender erster Star gecastet.

Videospiel-Verfilmungen bei Streaming-Riesen haben gerade Hochkonjunktur. Halo kommt als Serie zu HBO-Max, Netflix verfilmt Bioshock. Amazon Prime hat gleich mehrere Eisen im Feuer, doch das wohl abgefahrenste Projekt nimmt nun auch Fahrt auf: Fallout. Die Serien-Adaption der grandiosen Sci-Fi-Spielereihe hat jetzt ihren ersten Star besetzt. Er ist aus mehreren Gründen eine Idealbesetzung.

Amazon-Serie zu einer der besten Sci-Fi-Spielereihen castet ersten Star

Wie nun mehrere Medienseiten berichten (via Deadline ), handelt es sich dabei um Walton Goggins. Den Star werden viele unter anderem aus dem Tarantino-Western The Hateful 8, dem Marvel-Blockbuster Ant-Man and the Wasp oder der Serie Justified kennen.

© Universum Film Walton Goggins in The Hateful 8

All diese Rollen haben eines gemein: Es sind Verbrecher mit einem ordentlichen Schuss Wahnsinn und Witz. Und diese Profil-Vorliebe dürfte für Fallout genau das Richtige sein. Insbesondere, da Goggins offenbar in einer Hauptrolle als Zombie-artiger Ghul besetzt wurde.

Darum ist Walton Goggins für Amazons irre Sci-Fi-Serie die perfekte Wahl

Die preisgekrönte Spiele-Reihe, in der ein Atom-Krieg die Welt in eine postapokalyptische Wüster verwandelt hat, vereint seit dem Erstling 1997 auf abgefahrene Weise verschiedene Inspirationen und Einflüsse: Hier trifft Mad Max auf die USA der 40er und 50er mit seinen Chromleisten und grinsenden Propagandagesichtern. Kultisten in dicken Panzerrrüstungen stehen neben den Partysüchtigen des neuen Las Vegas. Und die durch Strahlung mutierten Ghule tragen schonmal Sonntagsanzug.

© Bethesda Softworks Ghul aus den Fallout-Spielen: Krawatte statt Nase

Diese Mixtur giert geradezu nach Schauspielern, die in ihren Rollen abwegigen Humor und einen ordentlichen psychologischen Knacks zusammenbringen. Fallout changiert schließlich als Setting immer zwischen zwei Extremen: Dem brutalen Faustrecht der dystopischen Wüste und der hedonistischen Discokugel einer neuen, knallbunten Gesellschaft. Goggins verspricht, beides mit Bravour zu verkörpern. Genauere Details zur Rolle sind allerdings ebenso wie Details zur Serien-Story noch nicht bekannt.

Wann gibt es die Serie zur einzigartigen Sci-Fi-Spielereihe Fallout bei Amazon?

Da sich die Serie wohl gerade im Casting-Prozess befindet, dürfte Goggins bald eine Reihe von Spielgefährten bekommen. Bis wir ihn und den restlichen Cast allerdings auf Amazon sehen können, wird es noch dauern: Bei einem voraussichtlichen Drehstart in der zweiten Hälfte dieses Jahres wird die Serie frühestens 2024 anlaufen.

