Amazons fast vergessenes Fantasy-Epos kehrt morgen nach 2 Jahren zurück – und füllt mit Staffel 2 die Herr der Ringe-Lücke

Nach 2 Jahren Abwesenheit ist morgen eine große Fantasy-Serie zurück, die diesen Herbst bei Amazon Prime die Herr der Ringe-Lücke mit epischer Unterhaltung füllen will.

Die aufwendige Fantasy-Serie Das Rad der Zeit kehrt morgen mit ihrer 2. Staffel zu Amazon Prime * zurück und tröstet und über ein Jahr ohne Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hinweg.

Die Verfilmung nach dem 15-bändigen Epos * von Robert Jordan hatte uns 2021 in eine Welt entführt, in der nur bestimmte Frauen, die Aes Sedai, Magie ausüben durften. Für Männer war die Fähigkeit zu zaubern vor langer Zeit verdorben worden, sodass alle männlichen Machtlenker, die sie ausübten, wahnsinnig wurden. Doch dann wurde der "Wiedergeborene Drache" prophezeit – ein Auserwählter, der die Welt retten oder zerstören würde.



Das Rad der Zeit startet in Staffel 2: Was geschah in Staffel 1 der Fantasy-Serie?

Die komplexe Fantasy-Welt der Amazon-Serie wurde stark von Tolkiens Der Herr der Ringe inspiriert. Wer sie mit ihrer Magie, Webstuhl-Geschichtsschreibung und den bösen Schattenfreunden ohne Roman-Kenntnis verstehen will, liest am besten nochmal die 7 wichtigsten Dinge, die man zu Das Rad der Zeit wissen muss nach. Ansonsten haben wir hier vor Staffel 2 noch einmal kurz zusammengefasst, was in Staffel 1 geschah:

Amazon Das Rad der Zeit: Die Gefährten in Staffel 1

Die magiekundige Moiraine (Rosamund Pike) kommt mit ihrem Beschützer Lan (Daniel Henney) in das Dorf der Zwei Flüsse, weil dort gleich fünf Kandidat:innen der auserwählte "Drache" sein könnten: Bauernjunge Rand (Josha Stradowski), sein Kumpel Mat (Barney Harris), Schmied Perrin (Marcus Rutherford), Dorf-Heilerin Nynaeve (Zoe Robins) und deren Schülerin Egwene (Madeleine Madden). Gemeinsam fliehen sie vor den Schergen des Bösen: einer monströsen Trolloc-Armee, angeführt von den augenlosen "Blassen".

Der selbsterklärte Drache Logain (Álvaro Morte) stellt sich anderswo als falscher Auserwählter heraus und wird von der Magie abgeschnitten. Die Freunde trennen sich und finden wieder zusammen. Am "Auge der Welt" stellt sich schließlich Rand als Wiedergeborener Drache heraus, was aber nur Moiraine weiß, während die anderen ihn für tot halten. Rand besiegt (scheinbar) den Dunklen König (Fares Fares). Wobei die Amazon-Serie die Identität des großen Bösewichts kurz vor Staffel 2 von Das Rad der Zeit aber als falsch enthüllte.

Das Rad der Zeit: Staffel 1 vom Cast der Amazon-Serie zusammengefasst

The Wheel of Time - S01 Summary (English) HD

Was erwartet uns in der 2. Staffel von Amazons Fantasy-Serie?

Im Zentrum der 2. Staffel steht diesmal zunächst die Suche nach dem Horn von Valere: Das in Folge 8 vom Schattenfreund Padan Fain (Johann Myers) entwendete Artefakt kann angeblich eine große Toten-Armee gefallener Helden zur Schlacht rufen – was nur eine der vielen Herr der Ringe-Parallelen von Das Rad der Zeit ist.

Außerdem bedroht die (schon in der letzten Staffel 1-Szene gezeigte) Invasion einer Seemacht alle Königreiche: Die Seanchan wollen sich den Kontinent unterwerfen und nutzen dafür versklavte Machtlenkerinnen, was insbesondere für die Aes Sedai zur Gefahr wird.

Die 2. Staffel von Amazons Fantasy-Serie spielt 5 Monate nach den Ereignissen von Staffel 1. Die einstigen Gefährten aus Das Rad der Zeit haben sich nun in alle Winde verstreut:

Moiraine hat Rands Drachen-Enthüllung und Überleben wie versprochen vor allen – sogar Lan – geheimgehalten und versucht nun, mit dem Verlust ihrer magischen Fähigkeiten zurechtzukommen, die ihr am Auge der Welt geraubt wurden.

hat Rands Drachen-Enthüllung und Überleben wie versprochen vor allen – sogar – geheimgehalten und versucht nun, mit dem Verlust ihrer magischen Fähigkeiten zurechtzukommen, die ihr am Auge der Welt geraubt wurden. Egwene und Nynaeve haben ihre Magie-Ausbildung in der Burg der Aes Sedai begonnen, wo sie auch auf die magisch auszubildende Prinzessin Elayne (Ceara Coveney) treffen.

haben ihre Magie-Ausbildung in der Burg der Aes Sedai begonnen, wo sie auch auf die magisch auszubildende Prinzessin (Ceara Coveney) treffen. Perrin verfolgt zusammen mit dem Ogier Loial (Hammed Animashaun) das gestohlene Horn von Valere und versucht unterwegs seine entdeckten Wolfsfähigkeiten besser zu verstehen.

verfolgt zusammen mit dem Ogier (Hammed Animashaun) das gestohlene Horn von Valere und versucht unterwegs seine entdeckten Wolfsfähigkeiten besser zu verstehen. Rand ist allein auf Reisen, aus Angst, mit seiner Macht seine Freunde zu verletzen, und sucht Trost im Bett von Selene (Natasha O'Keeffe).

ist allein auf Reisen, aus Angst, mit seiner Macht seine Freunde zu verletzen, und sucht Trost im Bett von (Natasha O'Keeffe). Mat (in Staffel 2 neu besetzt mit Dónal Finn), der seine Freunde zuletzt im Stich ließ, ist zwar vorerst vom bösen Einfluss des Dolchs aus Shadar Logoth befreit, findet sich aber in einer neuen Notlage wieder.

