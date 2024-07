Amazons neues LOL-Special soll mit 2 Megastars auftrumpfen: Sie haben gerade erst Netflix dominiert

Das nächste LOL-Special mit Halloween-Thema soll im Kasten sein. Angeblich besteht ein Team aus zwei absoluten Weltstars des Musikgeschäfts.

Eine neue LOL-Staffel wurde noch nicht offiziell von Amazon angekündigt. Fans bekommen dieses Jahr trotzdem Nachschub in Form eines weiteren Specials. Nachdem letztes Jahr eine Xmas-Sonderfolge veröffentlicht wurde, gibt es 2024 ein Halloween-Special des Prime-Hits. Jetzt sind erste konkretere Infos zu mutmaßlichen Stars durchgedrungen.

Tokio Hotel-Stars sollen in neuem LOL-Special dabei sein

Laut DWDL hat die Bild am Sonntag Details zur nächsten Mini-Ausgabe von LOL: Last One Laughing veröffentlicht. Der Dreh soll unter großer Geheimhaltung in München abgeschlossen worden sein. Außerdem sind erste mutmaßliche Stars ins Gespräch gebracht worden.

Laut Bild-Info gehören die Tokio Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz zur Besetzung des neuen LOL-Specials. Die Zwillinge haben zuletzt mit ihrer Reality-Serie Kaulitz & Kaulitz die Netflix-Charts erobert. In der Serien-Top 10 war das Format tagelang an der Spitze.

Offiziell bestätigt sind diese LOL-Infos noch nicht. Da die Bild aber häufig frühe Leaks zu Reality-Formaten bringt, die sich wenig später als wahr entpuppen, ist die Beteiligung der Tokio Hotel-Stars ziemlich wahrscheinlich.

Wann startet das nächste LOL-Special bei Amazon Prime?

Ein genaues Startdatum für die neue LOL-Sonderausgabe gibt es noch nicht. Wenn das Halloween-Thema zeitlich passend erscheinen soll, ist ein Release irgendwann im Oktober 2024 am wahrscheinlichsten.

