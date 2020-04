American Horror Story: Rückkehr des Latex-Sex-Dämons in Staffel 10 angedeutet

Mit der 10. Staffel wird die Horrorserie American Horror Story Jubiläum feiern. Dafür gibt es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern - und dem ersten Monster der Serie.

In diesem Jahr feiert die Horror-Anthologie American Horror Story Jubiläum. Denn bereits die 10. Staffel steht vor der Tür und diese soll zahlreiche Darsteller der Kultserie wieder zurückbringen. Aber nicht nur bekannte Gesichter, sondern auch ein wahrhaft kultiger Bösewicht der Serie könnte in Staffel 10 seine Rückkehr feiern.

American Horror Story: Rückkehr des Rubber Man in Staffel 10 steht bevor

Auf Instagram teilte Serienschöpfer Ryan Murphy jüngst ein Bild des Rubber Man mit den Worten "Kommt bald”. Somit können sich Fans bald auf ein Wiedersehen mit dem dämonischen Latex-Mann freuen, der in der 1. Staffel von American Horror Story eine wichtige Rolle einnahm und der Serie große Aufmerksamkeit brachte.

Ein Auftritt in Staffel 10 ist aber nicht das erste Mal, dass wir den Rubber seit Beginn wiedersehen. Bereits in der 8. Staffel, American Horror Story: Apocalypse, überraschte er die Fans. Denn Staffel 8 war das erste große Crossover im AHS-Universum, denn darin wurden die Geschichten aus Murder House (Staffel 1) und Coven (Staffel 3) zu einer epischen Story rund um das Ende aller Tage verbunden.

American Horror Story: Wer ist der Rubber Man?

Wir erinnern uns zurück: In Staffel 1 wurde schließlich enthüllt, dass sich der Geist des verstorbenen Jugendlichen Tate Langdon den Latexanzug überzog und in dieser Erscheinung die Familie Harmon terrorisierte und schließlich Mutter Vivien vergewaltigte.

Das Resultat dieser Vergewaltigung und Vereinigung zwischen einer lebenden Person und einem Geist war die Geburt des Antichristen Michael Langdon. Dieser trat in Staffel 8 als erwachsener Mann in Erscheinung und streifte sich dort das Kostüm des Rubber Man über.

© FX Der Rubber Man in AHS Staffel 8

Die Frage ist nun, wie der Rubber Man in Staffel 10 zurückkehren kann, und welche Figur sich in dem Anzug befindet. Zumindest können wir nun annehmen, dass die Jubiläumsstaffel auch weitere bekannte Figuren für eine neue Geschichte zurückbringen wird.

American Horror Story: Was wir bereits über Staffel 10 wissen

Ryan Murphy teilte bereits ein ominöses Poster, das uns eine Insel oder eine Küste als neues Setting offenbarte. Wie für American Horror Story üblich bleibt die genaue Handlung der neuen Folge vorerst ein Geheimnis. Wir können aber davon ausgehen, dass wir uns auf einige Überraschungen freuen können - vielleicht sogar auf eine weitere schon geplante Rückkehr der Hexen.

© FX American Horror Story: Apocalypse

Nachdem in Staffel 9 die AHS-Veteranen Sarah Paulson und Evan Peters ein Jahr aussetzen mussten, kehren sie nun in Staffel 10 wieder zurück. Als Newcomer im Franchise wurde Macaulay Culkin enthüllt. Planmäßig würde die 10. Staffel von American Horror Story im September 2020 bei FX starten.

Da aufgrund der Coronakrise vielen Filme und Serien nicht gedreht werden können, ist noch nicht bekannt, ob der planmäßige Start so stattfinden wird. Über die Zukunft von American Horror Story müssen wir uns aber keine Sorgen machen. Im Januar 2020 wurde die Horrorserie gleich um 3 weitere Staffeln verlängert. Damit kommt die Serien auf insgesamt 13 Staffeln und wird uns noch mindestens bis 2023 begleiten.

