"Andere Richtung als das Original": The Walking Dead-Star ist noch lange nicht fertig mit dem Horror-Franchise

Norman Reedus konnte seine The Walking Dead-Figur Daryl Dixon in einer eigenen Spin-off-Serie zurückbringen. Mit dem Charakter hat er wohl noch viele Jahre große Pläne.

Das Ende von The Walking Dead war erst der Anfang für mehrere Ableger aus dem erfolgreichen Zombie-Universum. Zu den aktuellen Spin-off-Serien gehört zum Beispiel Daryl Dixon mit Norman Reedus in seiner titelgebenden Paraderolle. Wie der Star jetzt erklärte, will er dem The Walking Dead-Franchise noch viele Jahre treu bleiben.

Norman Reedus will The Walking Dead weiter mit originellen Ideen bereichern

Im Interview mit Mr Feelgood sprach der Star darüber, dass er Daryl noch sechs oder sieben Jahre lang spielen will. Dann erklärte er genauer, was für ihn den Reiz des TWD-Ablegers ausmachen würde:

Das Spin-off mit Daryl Dixon hat mir die Möglichkeit gegeben, die Serie in eine andere Richtung als die Originalserie zu lenken. Ich wollte nicht die gleiche Serie noch einmal an einem anderen Ort machen. Ich wollte es neu erfinden.

Und sie ließen mich zusammen mit den anderen Gleichgesinnten etwas Neues erfinden. Daher fühlt es sich für mich frisch an. Es ist in einer anderen Sprache. Es wurde anders gedreht. Es geht nicht wirklich um Zombies und wer diese Woche gebissen wird, es ist völlig anders. Solange ich es immer wieder neu erfinde, macht es Spaß.

In The Walking Dead: Daryl Dixon hat es den Charakter nach Frankreich verschlagen, wo er sich in einer komplett neuen Umgebung und in einer anderen Sprache zurechtfinden muss.

Hier ist noch ein Trailer zur 1. Staffel der Daryl-Serie:

The Walking Dead: Daryl Dixon - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wann startet die 2. Staffel des The Walking Dead-Spin-offs mit Daryl?

Die 2. Staffel startet in den USA am 29. September 2024 und wird mit dem Zusatztitel The Book of Carol veröffentlicht. In Deutschland werden die neuen Folgen voraussichtlich immer einen Tag nach US-Ausstrahlung bei MagentaTV zu sehen sein. TWD-Fans können sich vermutlich auf sechs neue Folgen freuen.

Podcast für Serien-Fans: Die 15 besten Starts im Juli bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juli, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Juli umfassen Gladiatoren-Kämpfe bei Amazon Prime ebenso wie Netflix’ heiß erwartete Rückkehr der finalen Staffel Cobra Kai. Außerdem bekommt Natalie Portman eine eigene Serie und Grey’s Anatomy ist wieder da.