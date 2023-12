Das beste The Walking Dead-Spin-off geht weiter: Daryl Dixon Staffel 2 bringt riesigen Fan-Liebling zurück und startet schon nächstes Jahr

Die The Walking Dead-Serie Daryl Dixon ist nach sechs Folgen noch nicht zu Ende. In Staffel 2 des Spin-offs ist sogar Carol wieder mit dabei. Hier findet ihr alle Infos.

Obwohl The Walking Dead schon längst beendet ist, wird die Zombie-Saga mit neuen Spin-offs fortgesetzt. Wie die Geschichte für Daryl (Norman Reedus) weitergeht, verrät die Serie The Walking Dead: Daryl Dixon, die ihr seit dem 8. Dezember 2023 bei Magenta TV streamen könnt.

Mit ihrem frischen Frankreich-Setting, neuartigen Zombies und spannenden Figuren begeistert die Daryl-Serie wie kein anderes The Walking Dead-Spin-off in diesem Jahr. Nach nur 6 Folgen, einem fiesen Cliffhänger sowie dem Versprechen für eine großartige Figurenrückkehr in Staffel 2 ist aber schon wieder Schluss. Die gute Nachricht: Daryl Dixon kehrt schneller zurück als gedacht.

Start: Wann kommt The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2?

Die Dreharbeiten zu The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2 begannen direkt im Anschluss an die Produktion der Auftaktstaffel im Frühling 2023. Im Dezember wurde noch immer fleißig in Frankreich gedreht. Bereits bestätigt wurde, dass die 2. Staffel schon 2024 beim US-Sender AMC und in Deutschland bei Magenta TV zu sehen sein wird.

Ein konkreter Starttermin wurde noch nicht enthüllt. Zuerst wird am 25. Februar 2024 der mit Spannung erwartete Rick Grimes-Ableger The Walking Dead: The Ones Who Live beim US-Sender AMC an den Start gehen. Die 2. Staffel von Daryl Dixon könnte anschließend entweder im Sommer oder im Herbst 2024 zu sehen sein.

Handlung: In Staffel 2 werden Daryl Dixon und Carol wieder vereint

Offizielle Angaben zur konkreten Handlung von Staffel 2 gibt es zwar noch nicht. Allerdings geben der erste Teaser sowie das Ende der ersten Staffel schon einige spannende Hinweise auf die Fortsetzung. Sie wird den Titel The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol tragen.

Schaut hier den ersten Teaser zu The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2

The Walking Dead: Daryl Dixon - S02 Teaser Trailer "The Book of Carol" (Deutsche UT) HD

Die letzte Szene von Staffel 1 hat es bereits verraten: Ab der 2. Staffel gehört auch Melissa McBride zur Hauptbesetzung des Spin-offs und wird erneut als Carol zu sehen sein. So wird Carol zuerst in Maine das Verschwinden von Daryl untersuchen und im Verlauf der neuen Folgen schließlich selbst nach Frankreich reisen, um ihn zu finden.

Mit Carols Rückkehr findet das The Walking Dead-Spin-off, das einst als gemeinsames Daryl-Carol-Abenteuer angekündigt wurde, zu seiner ursprünglichen Idee zurück.

Das verrät das Ende zu The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2

Am Ende der ersten Staffel breitete sich am Strand in der Normandie vor Daryl Dixon ein Dilemma aus. Soll er mit einem Boot zurück nach Amerika segeln und damit Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) und Isabelle (Clémence Poésy) zurücklassen? Oder entscheidet er sich dazu, als Vaterersatz des Wunderjungen in Frankreich zu verweilen?

AMC Daryl bleibt noch ein wenig länger in Frankreich

Sowohl Laurent als auch die anderen Mitglieder der Religions-Gemeinschaft Union de l'espoir, die sich im Nest auf Mont-Saint-Michel aufhalten, können Daryls Unterstützung gut gebrauchen. Denn die Gefahr durch Marion Genet (Anne Charrier) und ihre paramilitärische Gruppierung Pouvoir des Vivants ist noch nicht gebannt.

Genets Plan ist es, das post-apokalyptische Frankreich zu vereinen und zu beherrschen. Um dies erreichen zu können, tritt sie ihren Feinden mit Gewalt und experimentell aufgemotzten Super-Zombies entgegen. Diese rennenden und absolut gefährlichen Untoten werden in Staffel 2 in größerer Zahl auftauchen, wie ein Set-Video bereits enthüllte.

Da Laurent eine religiöse Figur mit großer Anhängerschaft ist, ist er Genet ein Dorn im Auge. Sollte diese nun in Staffel 2 den Aufenthaltsort des Nests entdecken, könnte sich ein verheerender Krieg um die Kloster-Bastion in der Normandie entfesseln. Ob Daryl und Carol die mächtige Schurkin und ihre Armee aufhalten können, werden wir hoffentlich in Staffel 2 erfahren.

