Andor: Zur großen neuen Star Wars-Serie gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht

Star Wars: Andor soll bald auf Disney+ erscheinen. Leider kommt sie später als zuvor angekündigt. Dafür aber mit größerem Gepäck.

Star Wars-Fans fiebern Star Wars: Andor schon lange entgegen. Das Prequel zur Rebellenfigur Cassian Andor (Diego Luna) aus Rogue One: A Star Wars Story sollte eigentlich Ende August 2022 auf Disney+ starten. Nun verzögert sich der Termin nach hinten. Der Grund wird aber viele Fans freuen.

Star Wars: Andor startet später, aber mit mehr Folgen auf Disney+

Wie Luna jetzt gegenüber Good Morning America erklärte, werde Andor nun am 21. September 2022 zu Disney+ kommen. Fans müssen also drei Wochen länger warten. Bekommen dafür aber auch mehr zu sehen. Denn statt zwei Folgen sollen zu Beginn gleich drei Folgen auf einmal veröffentlicht werden.

Das wird insbesondere Fans freuen, die sich gleich etwas in der Andor-Welt verlieren möchten. Denn wie der düstere neue Trailer zur Star Wars-Serie andeutet, soll die etwas ganz Besonderes werden. Eindimensionale Schurken und edle Rebellen waren einmal. Das Rogue One-Prequel soll die Graustufen des großen Star Wars-Konflikts hervorheben.

