Andor stellt euer Star Wars-Wissen komplett auf den Kopf: Alles zur neuen Serie bei Disney+

Andor ist die nächste große Star Wars-Serie bei Disney+. Die Handlung setzt vor den Ereignissen von Rogue One ein. Hier findet ihr alle wichtigsten Infos zu Start, Trailer und Besetzung.

Nach dem Ende der Skywalker-Saga im Kino wächst das Star Wars-Universum weiter auf Disney+ weiter. Auf den Erfolg von The Mandalorian und Obi-Wan Kenobi folgt mit Andor die nächste vielversprechende Realserie, die ihren Fokus auf eine bekannte Star Wars-Figur legt, konkret Cassian Andor aus Rogue One: A Star Wars Story.

In diesem Artikel haben wir alle wichtigen Informationen gesammelt, die ihr vor dem Start der neuen Star Wars-Serie bei Disney+ wissen müsst. Einmal mehr finden wir uns in einer spannenden Zeit in der weit entfernten Galaxis wieder. Während sich der Machtarm des Imperiums immer weiter ausweitet, formt sich auch die Rebellion.

Wann startet Andor bei Disney+?

Andor startet am 31. August 2022 bei Disney+. Zur Premiere wird direkt eine Doppelfolge gezeigt. Danach werden die einzelnen Episoden im Wochentakt veröffentlicht. Die 1. Staffel umfasst insgesamt 12 Episoden. Das Staffelfinale erscheint somit am 9. November 2022 bei Disney+. Die 2. Staffel hat bereits grünes Licht erhalten.

Wann spielt Andor auf der Star Wars-Timeline?

Die Handlung von Andor setzt fünf Jahre vor Rogue One ein. Auf der Star Wars-Timeline befinden wir uns damit im Jahr 5 VSY (also 5 Jahre vor der Schlacht um Yavin in Krieg der Sterne). Im Verlauf der Episoden nähern wir uns den Ereignissen von Rogue One. Die 1. Staffel deckt insgesamt ein Jahr ab, die 2. Staffel erzählt die anderen vier Jahre.

Hier könnt ihr den Trailer zu Andor schauen:

Andor - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Was ist die Handlung der Andor-Serie?

Andor dreht sich um die Vorgeschichte von Cassian Andor, der in Rogue One als Captain der Rebellen-Allianz in die Beschaffung der Pläne für den Todesstern involviert war. Darüber hinaus geht es um die prägenden Jahre der Rebellion. In diesem Zuge spielt auch die bekannte Star Wars-Figur Mon Mothma eine entscheidende Rolle.

Wer genau ist Mon Mothma in Andor?

Die Senatorin und spätere Rebellenanführerin Mon Motham ist eine der spannendsten Randfiguren in der Star Wars-Geschichte. Aufgetaucht ist sie bisher in Die Rache der Sith, Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Rogue One. In der Andor-Serie tritt sie zum ersten Mal in den Vordergrund – und soll von einer völlig neuen Seite beleuchtet werden.

Als Spionage-Thriller erforscht Andor die moralischen Grauzonen in Star Wars. Mon Mothma befindet sich anfangs auf Coruscant und versucht, ihren Platz im Imperium zu finden, während sie heimlich Widerstand leistet. Folge 4 soll unseren Blick auf die Figur völlig verändern. Und da ist noch lange nicht Schluss. Wie Serienschöpfer Tony Gilroy durchblicken lässt, stellt Andor unser Star Wars-Wissen auf den Kopf.

Es gibt da Figuren, die sind ein Kulturgut. Die glaubt das leidenschaftliche Publikum zu verstehen und zu kennen. Teilweise haben sie recht. Aber teilweise sagen wir auch: 'Was ihr wisst, was man euch erzählt hat, was in der Wookieepedia steht, was ihr euch gegenseitig erzählt habt ... ist in Wirklichkeit ganz falsch.'

© Disney Genevieve O'Reilly als Mon Mothma in Andor

Wer gehört zum Cast von Andor?

Andor verfügt über einen gigantischen Cast. Über 200 Sprechrollen soll es in der 1. Staffel geben, was den Umfang und die Komplexität der Serie zum Ausdruck bringt. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Namen in der Besetzung.

Darüber hinaus lernen wir einen neuen Droiden kennen: B2EMO (auch BeeZwo oder einfach nur Bee genannt) befindet sich schon lange im Besitz der Andor-Familie und schleppt vor allem Schrott durch die Gegend. Besonders hilfreich ist er aufgrund seines bemerkenswerten Werkzeugarsenal, das er regelmäßig zum Einsatz bringt.

Wer steckt hinter der neuen Star Wars-Serie?

Tony Gilroy ist der Schöpfer und Showrunner der jetzigen Version von Andor. Mit der Materie kennt er sich bestens aus: Gemeinsam mit Chris Weitz schrieb er das Drehbuch zu Rogue One. Später beaufsichtigte er auch die umfangreichen Reshoots des Films.



Das Autorenteam hinter Andor:

Das Regieteam hinter Andor:

© Disney Adria Arjona in Andor

Wer schreibt die Star Wars-Musik zu Andor?

Der spannendste Name bei Andor ist Komponist Nicholas Britell. In den vergangenen Jahren hat er mit seinen meisterhaften Filmmusiken zu den Werken von Barry Jenkins für Aufsehen gesorgt (Moonlight, Beale Street und The Underground Railroad). Zudem ist er für den grandiosen Succession-Soundtrack verantwortlich. Wir dürfen sehr gespannt sein, wie seine Vision des Star Wars-Universums klingt.

Wie steht es um Andor Staffel 2 bei Disney?

Wie bereits erwähnt: Die 2. Staffel von Andor hat bereits grünes Licht erhalten. Die Dreharbeiten beginnen noch dieses Jahr, sodass wir nicht allzu lang auf die nächsten 12 Episoden warten müssen. Danach ist allerdings schon Schluss. Mit dem Übergang zu Rogue One findet die Serie ihr Finale bei Disney+. Das gute daran ist: Wir bekommen ein Star Wars-Projekt, das von vorne bis hinten durchgeplant ist.

