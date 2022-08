Neue Star Wars-Serie Andor verrät in düsterem Trailer, was vor Rogue One passiert ist

In einem Monat startet die neue Star Wars-Serie Andor bei Disney+. Was wir uns genau von dem Rogue One-Ableger rund um Diego Lunas Rebellen-Captain erwarten dürfen, zeigt der neue Trailer.

Rogue One: A Star Wars Story ist einer der größten Erfolge, die das Star Wars-Franchise in den vergangenen Jahren vorweisen konnte. Über eine Milliarde US-Dollar hat der bei den Fans sehr beliebte Anthologiefilm and den Kinokassen eingespielt. Jetzt wird er ausgebaut – und zwar in Form der neuen Star Wars-Serie Andor bei Disney+.



Wie es der Titel andeutet, dreht sich die Geschichte um den von Diego Luna verkörperten Cassian Andor. In Rogue One war er beim Diebstahl der Todessternpläne beteiligt. Nun erfahren wir, wie er zur Rebellion gekommen ist. Der neue Trailer zu Andor lässt einen grimmigen Streifzug durch das Star Wars-Universum erwarten.

Star Wars: Der neue Trailer zum Rogue One-Ableger Andor

Andor - S01 Trailer (English) HD

Die Andor-Serie setzt fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One ein. Zu diesem Zeitpunkt ist Cassian noch kein Teil der Rebellion. Wie der Trailer zeigt, dauert es aber nicht lange, bis er in einen Konflikt hineingezogen wird, der deutlich größer ist als er selbst und zwischen der Rebellen-Allianz und dem Imperium ausgetragen wird.

In diesem Zuge bringt Andor eine spannende Star Wars-Figur zurück: Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) tauchte sowohl in den Prequels und der Originaltrilogie auf. Auch in Rogue One hatte sie einen kurzen Auftritt. Die ehemalige Senatorin und spätere Rebellenanführerin befindet sich zwischen den Fronten von Gut und Böse.



© Disney Das offizielle Poster zu Andor

Darüber hinaus enthüllt der Trailer ein weiteres vertrautes Gesicht: Saw Gerrera (Forest Whitaker) mischt bei der Gründung der Rebellion ebenfalls mit. Die Figur spielte bereits in diversen Star Wars-Spielen, -Büchern und -Comics eine Rolle. Auch in der Animationsserie The Clone Wars und Rogue One war sie zu sehen.



Star Wars: Wann startet Andor bei Disney+?

Die 1. Staffel von Andor startet am 21. September 2022 bei Disney+. Zum Auftakt gibt es drei Folgen. Insgesamt erwarten uns zwölf Episoden. Die 2. Staffel ist bereits bestellt. Noch dieses Jahr sollen die Dreharbeiten beginnen. Geschaffen wurde die Serie von Tony Gilroy, der zuvor bei der Entstehung von Rogue One beteiligt war.

