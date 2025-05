Anime-Zensur im deutschen TV: Darum fehlen 20 Prozent aller Folgen von Dragon Ball GT

Für deutsche Dragon Ball-Fans gilt Dragon Ball GT als das schwarze Schaf der Reihe. Ein Grund dafür war die starke Zensur im deutschen Raum. Wir erklären euch, warum das so war.

Anfang der 2000er Jahre mussten Dragon Ball-Fans in Deutschland sehr geduldig sein. Nach dem Ende von Dragon Ball Z mussten sie ganze drei Jahre auf den Nachfolger Dragon Ball GT warten. Doch als die Wartezeit endlich vorbei war, stellte sich Ernüchterung ein. Der Anime wurde so stark zensiert, dass essenzielle Handlungsstränge gar nicht mehr nachvollziehbar waren.

So stark wurde Dragon Ball GT zensiert

Zehn Jahre nach der japanischen Veröffentlichung von Dragon Ball GT wurde der Anime endlich auch in Deutschland bei RTL2 ausgestrahlt. Doch die Freude hielt nicht lange an, denn den Fans fiel schnell auf, dass der Anime stärker geschnitten war als sein Vorgänger und dass sogar ganze Folgen fehlten.

Tatsächlich fehlten in der deutschen Fassung am Ende ganze 13 Episoden. Da die Serie nur 64 Folgen umfasste, fehlte somit ein Fünftel der gesamten Serie. Unter den fehlenden Folgen waren auch ikonische Szenen des Anime. So wurde die Fusion zum vierfachen Super-Saiyajin Gogeta und der darauffolgende Kampf nie auf RTL2 gezeigt.

Warum Dragon Ball GT so sehr zensiert wurde

Um die möglichen Gründe für die Zensur des Anime zu verstehen, müssen wir ins Jahr 2002 zurückgehen. In diesem Jahr fand ein Amoklauf an einer Erfurter Schule statt. Die Tat schockierte Gesellschaft und Politik gleichermaßen. Als Schuldige für dieses Verbrechen wurden vor allem gewaltvolle Medien gesucht. Neben der berüchtigten "Killerspiele"-Debatte wurden auch Filme und Serien genauer untersucht.

Dies führte 2003 zu einer Erneuerung des Jugendschutzgesetzes. Neben der Einführung einer FSK-Pflicht wurde auch ein Vorführverbot für Medien im deutschen Fernsehen verhängt. Filme und Serien, die ab 12 freigegeben waren, durften erst ab 20 Uhr gezeigt werden. Inhalte mit der FSK-Freigabe ab 16 bzw. 18 sogar noch später.

Diese Szene war im deutschen Nachmittagsprogramm nie zu sehen:

RTL2 wollte Dragonball GT jedoch unbedingt in das beliebte Anime-Nachmittagsprogramm bringen. Dadurch mussten sie den Anime auf eine FSK 6 herunterschneiden. Unzensiert durfte Dragonball GT wohl erst ab 20 Uhr oder sogar noch später ausgestrahlt werden.

Im Nachhinein traf diese Zensur nicht nur Dragonball GT, sondern auch One Piece und Naruto. Dabei wurden komplette Dialoge zensiert und gewalttätige Szenen herausgeschnitten.

Wie Dragon Ball GT heute unzensiert geschaut werden kann

Erst mit der Veröffentlichung der DVDs von Kazé konnte Dragon Ball GT unzensiert und komplett synchronisiert geschaut werden. Der Anime ist auch hin und wieder auf Streamingdiensten wie Amazon Prime oder Crunchyroll ungeschnitten zu sehen. Aktuell ist er jedoch bei keinem Streaminganbieter verfügbar.