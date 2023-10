Anschauen auf eigene Gefahr: Der schlechteste Superheldenfilm aller Zeiten läuft heute im TV

Heute gibt es einen absoluten Tiefpunkt des Superhelden-Genres im TV zu sehen. Kritiker:innen, Zuschauer:innen und sogar der Star des Films ließen kein gutes Haar an dem katastrophalen Flop.

Es gibt Filme, die zu Unrecht floppen. Und Filme, die 30 Jahre nach ihrem Kinostart neu bewertet werden. Catwoman passt in keine dieser Kategorien. Der legendäre Flop, in dem Halle Berry gegen eine gewissenlose Kosmetikfirma kämpft, gilt vielen als der schlechteste Superheldenfilm aller Zeiten (via Collider ). Heute läuft er im TV.

Im TV: Ein legendärer Superhelden-Flop, den selbst seine Hauptdarstellerin hasst

Catwoman dreht sich um Patience Philips (Halle Berry), die hinter die düsteren Machenschaften eines Kosmetikkonzerns kommt und auf der Flucht vor dessen Handlangern stirbt. Wiedergeboren dank einer ägyptischen Katze erhält sie als Catwoman eine Chance auf Rache.

Zum Kinostart wurde der Film von Jean-Christophe 'Pitof' Comar (Vidocq) von der Kritik nicht nur zerrissen, sondern geradezu zerfetzt (via Metacritic ). Geschmäht wurden konkret die hauchdünne Story, die uninteressanten Figuren, das erschreckende Schauspiel, die langweiligen Action-Szenen und der einzigartig chaotische Schnitt, den es in folgender Szene zu bestaunen gibt:

Schaut euch hier die berühmte Basketball-Szene aus Catwoman an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darüber hinaus wurde die allgemeine Botschaft des Films kritisiert, der seinen angeblich feministischen Anspruch durch Unterwäsche und Make-up zu untermauern versucht. Selbst der Star des Films hielt sich mit der eigenen Abneigung nicht zurück.

"Danke, dass ihr mich in ein Stück Scheiße gesetzt habt, in einen abscheulichen Film. Das war genau, was meine Karriere gebraucht hat", erklärte Halle Berry in einer berühmt gewordenen Rede bei der Verleihung der Goldenen Himbeere. Es scheint wenige Stimmen zu geben, die ihrem Urteil widersprechen.



Wann läuft Catwoman im TV?

Catwoman läuft am heutigen Samstag, dem 21. Oktober 2023, um 20.15 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Superhelden-Flop am 23. Oktober um 1.35 Uhr beim selben Sender nachholen.

Im TV verpasst? Catwoman bei Amazon kaufen oder leihen *

