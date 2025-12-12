Argyle fehlt in Stranger Things Staffel 5: Fans haben eine schräge Theorie dazu

In Staffel 4 lernten wir mit Argyle einen neuen Charakter aus dem Stranger Things-Universum kennen. In Staffel 5 scheint er verschollen. Was ist geschehen?

Die finale 5. Staffel von Stranger Things bietet aus verschiedenen Gründen Anlass zur Spekulation: Einer von ihnen ist das Verschwinden von Argyle (Eduardo Franco), der erst in Staffel 4 zum Ensemble gestoßen ist und sofort wieder verschwand – doch es existiert bereits eine schräge Fan-Theorie.

Stranger Things: Argyle verschwindet spurlos und Fans glauben zu wissen, warum

Erst neulich wies Gamesradar darauf hin, dass Stranger Things-Fans sich in den neuen Folgen von einer Figur verabschieden müssen. Es handelt sich um Argyle, den wir in Staffel 4 kennenlernen.

In Staffel 4 zieht Joyce Byers (Winona Ryder) mit ihren Söhnen Jonathan (Charlie Heaton) und Will (Noah Schnapp) sowie ihrer Adoptivtochter Elf (Millie Bobby Brown) nach Kalifornien. Jonathan lernt hier Argyle kennen, einen Pizza-Lieferanten, der sich gemeinsam mit ihm gerne einer besonderen Pflanze widmet.

Der häufig bekiffte Argyle sorgt für einige Lacher in Staffel 4 – und erweist sich als verlässlicher Freund. Denn als Elf vom Militär entführt wird, ist es Argyle, der Jonathan, Mike und Will mit seinem Van hilft, sich auf die Suche nach ihr zu begeben.

In Argyles bis dato letzter Szene sehen wir, wie er beginnt, Pilze außerhalb der Hütte von Elfs Vater Hopper (David Harbour) in Hawkins zu sammeln. Ein Abgang, der einige Fragen offenlässt. Wie wir wissen, gibt es ausgerechnet in Hawkins viele Wege, zu verschwinden.

Wie es aussieht, müssen Zuschauer:innen in Staffel 5 auf den sympathischen Neuzugang verzichten. Der Grund? Unklar. Und das auch für Eduardo Franco selbst. Wie Gamesradar berichtete, erwähnte der Schauspieler in der Steve Varley Show , er habe schlicht keinen Anruf von den Serienmachern erhalten.

Mehr zu Stranger Things:

Fans nahmen es mit Humor. So lautete eine trockene Theorie auf Reddit: Mein Bruder ging Pilze sammeln und kam nie wieder zurück. Hoffen wir, dass diese (zugegeben lustige) Theorie zutrifft und Argyle mit seinen Pilzen zurück nach Kalifornien gedüst ist. Die Alternative könnte in einer Serie wie Stranger Things düster aussehen.

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.

