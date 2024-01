Heute im TV: Arnold Schwarzenegger schämt sich seit 30 Jahren für diesen Action-Flop

Arnold Schwarzenegger hat einen seiner größten Flops wohl nie richtig verwunden. Auch 30 Jahre danach schämt er sich noch immer für den Film, der gar nicht so schlecht ist.

Arnold Schwarzenegger hat beileibe nicht nur gute Filme gemacht. Last Action Hero gehört eigentlich zu seinen besseren Werken, auch weil sich der Streifen selbst nicht so ernst nimmt. Es wurde trotzdem ein richtig dicker Flop, der dem Schauspieler noch viele Jahre später schwer zu schaffen gemacht hat.

Heute im TV: Worum geht's in Last Action Hero?

Die fiktive Kinofigur Jack Slater (Schwarzenegger) wird von Danny (Austin O'Brien) vergöttert. Der wird durch ein magisches Filmticket plötzlich in die Welt seines Idols befördert und kann sein Glück kaum fassen. Das bedeutet allerdings, dass das ungleiche Duo es mit einem bedrohlichen Film-Bösewicht (Charles Dance) zu tun bekommt.

Last Action Hero nimmt sich selbst und ungefähr alle von Arnold Schwarzenegger vorher je verkörperten Rollen aufs Korn. Wir bekommen eine regelrechte Meta-Tour-de-Force serviert, die nur so vor Klischees strotzt. Das alles passiert aber mit so einer Leichtigkeit, so viel Augenzwinkern und trotzdem nach wie vor handfester Action, dass es eine wahre Freude ist.

Last Action Hero war Schwarzeneggers erster massiver Flop, für den er sich 30 Jahre später noch schämt

Last Action Hero war trotz seiner charmanten Story und witzigen Selbstreferenzialität kein Erfolg beschieden. Im Gegenteil. Er soll nur 50 Millionen US-Dollar eingespielt, aber 85 Millionen Dollar gekostet haben. Für den bis dato vom Erfolg verwöhnten Arnold Schwarzenegger war das ein absoluter Tiefschlag.

Columbia Nicht nur Arnold Schwarzenegger macht in Last Action Hero eine gute Figur.

Wie es in der Netflix-Doku über den Ex-Schauspieler heißt, habe ihm das regelrecht weh getan. Seine Gefühle seien dadurch verletzt worden. Außerdem gab Arnold Schwarzenegger laut Entertainment Weekly zu Protokoll, der kommerzielle Misserfolg sei ihm "peinlich" gewesen. Er habe "eine Woche lang niemanden sehen" wollen.



Terminator-Regisseur James Cameron kommt in der Doku zu Wort und hält nicht hinter dem Berg. Arnold Schwarzenegger habe geklungen, "als würde er im Bett weinen". Der Regisseur erklärt, er sei davon ausgegangen, dass der Flop den Schauspieler damals "wirklich erschüttert" habe.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Last Action Hero?

Last Action Hero wird heute Nacht, also vom 5. Januar auf den 6. Januar um 1:30 Uhr bei ZDFneo gezeigt. Eine Wiederholung kommt in der folgenden Nacht vom 6. auf den 7. Januar um 1:45 Uhr.

Selbstverständlich lässt sich der Arnold Schwarzenegger-Flop aber auch online kaufen oder leihen. Die Möglichkeit dazu bekommt ihr bei Google Play, Maxdome, Magenta TV, Apple TV und Amazon.



