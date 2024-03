Twilight-Star Kristen Stewart "hätte sofort mit Edward Schluss gemacht" und den Grund verstehen nicht nur Fantasy-Fans

Zwölf Jahre nach dem Ende der Fantasy-Reihe Twilight verteidigt Kristen Stewart ihre Bella – auch wenn sie erklärt, warum sie persönlich sich sofort von Edward getrennt hätte.

Im Zuge der neuen Twilight-Serie, die die Fantasy-Bücher von Stephenie Meyer ein weiteres Mal adaptiert, ist das Interesse an der Vampir-Romanze wieder entflammt. So musste sich auch Bella-Darstellerin Kristen Stewart während der Bewerbung ihres neuen Films Love Lies Bleeding der Frage stellen, wie sie Bella rückblickend bewertet – und hatte eine erfrischende Antwort parat.

Kristen Stewart sieht die Twilight-Schuld bei Vampir Edward

Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen und die vier Fantasy-Fortsetzungen brachten Kristen Stewart Weltruhm ein. Als Jugendliche Bella Swan, die sich an ihrer Schule in Vampir Edward Cullen (Robert Pattinson) verliebt, ist sie auch bis heute unvergessen, wie ihr Interview mit dem Podcast Not Skinny But Not Fat (bei Minute 20) zeigt. Hier verteidigte Kristen Stewart ihre Figur Bella gegen die suggestive Frage, nicht liebenswert oder zu verzweifelt gewesen zu sein, und machte außerdem eine persönliche Beobachtung:

Concorde Twilight: Edward & Bella (Robert Pattinson & Kristen Stewart)

[Edward] versuchte zu kontrollieren, ob [Bella] eine Entscheidung für sich selbst traf oder nicht. Ich hätte sofort mit ihm Schluss gemacht. Wenn ich gesagt hätte 'Hey, das will ich ausprobieren' und er geantwortet hätte 'Nein, das ist nur was für mich', hätte ich erwidert: 'Tja, dann ist DAS hier auch nur was für mich: Mein ganzes Leben. Ohne dich.'

Kristen Stewart sieht Bella als Mensch, der die Entscheidung treffen wollte, ein Vampir zu werden und diese persönliche Wahl von Edward versagt bekam. Auch wenn sie seinen Schutz-Instinkt nachvollziehen kann, stehe es ihm aber nicht zu, diese Lebensweichen für die junge Frau zu stellen. Selbst in Twilight 4: Breaking Dawn findet die schlussendliche Verwandlung durch Edward vorrangig statt, um Bellas Tod im Zuge ihrer Schwangerschaft zu verhindern.

