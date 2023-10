Auch 5 Jahre nach ihrem NCIS-Ausstieg wird Pauley Perrette als Abby gefeiert: "Eine der beliebtesten TV-Figuren des 21. Jahrhunderts"

Mit der Forensikerin Abby hat Pauley Perrette eine der beliebtesten Navy CIS-Figuren gespielt. Lange nach ihrem Ausstieg gibt es jetzt immer noch sehr positive aktuelle Worte über die Schauspielerin.

Von 2003 bis 2018 spielte Pauley Perrette im Krimi-Erfolg Navy CIS die Rolle der Forensikerin Abby Sciuto. Nach ihrem Ausstieg warf sie ihrem Co-Star Mark Harmon vor, dass er die Stimmung am Set belastet und sie sogar angegriffen hätte.

Fünf Jahre später ist Perrettes Vermächtnis immer noch stark. Aktuelle Kommentare aus der NCIS-Crew unterstreichen Abbys Kult-Status.

NCIS-Crew würdigt Abby-Erbe von Pauley Perrette

Im Hollywood Reporter ist zum 20-jährigen Jubiläum von Navy CIS ein großer Hintergrundbericht zur Serie erschienen. Darin sind auch einige sehr lobende Worte über Perrette zu lesen.



CBS Pauley Perrette in NCIS

NCIS-Regisseur James Whitmore sagt zum Beispiel über Diona Reasonover als Abby-Ersatz Kasie:

Diona war wunderbar und brillant, und die Arbeit ist großartig. Aber manchmal betritt man dieses Set und vermisst Pauley.

Noch größere Worte findet laut Screen Rant der frühere CBS Entertainment-Präsident Glenn Geller über das Vermächtnis des NCIS-Stars:

Pauley Perrette hat aus Abby eine der beliebtesten TV-Figuren des 21. Jahrhunders gemacht.

Wann läuft NCIS im TV?

Bei Sat.1 werden jeden Dienstag ab 20:15 Uhr zwei Folgen der 20. Staffel Navy CIS ausgestrahlt. Außerdem wiederholt Kabel eins freitags ab 20:15 Uhr Folgen aus der 17. Staffel.



Zu viel NCIS: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen.

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten.