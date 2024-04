Auch ohne Johnny Depp: Wir brauchen das Fluch der Karibik-Reboot aus einem wichtigen Grund

Kurzzeitig durften Fans wieder auf eine Fluch der Karibik-Fortsetzung hoffen. Nun wird es doch ein Reboot – und das ohne Johnny Depp als Jack Sparrow.

Johnny Depps Interpretation von Captain Jack Sparrow ist das Aushängeschild der Fluch der Karibik-Reihe. Oft gerät dabei in Vergessenheit, dass der ikonische Pirat zu Beginn seiner Karriere eigentlich nur eine präsente Nebenfigur in der Abenteuerreihe war. Fluch der Karibik war die Geschichte von Elizabeth Swann (Keira Knightley) und Will Turner (Orlando Bloom). Es war jedoch immer Depps extravagante Performance, die im kollektiven Gedächtnis der Zuschauer einen bleibenden Eindruck hinterließ. Nicht umsonst wurde er 2004 sogar für einen Oscar nominiert und das Franchise anschließend immer mehr auf ihn ausgelegt. Jetzt soll es ohne ihn weitergehen. Dafür wird das Franchise neu aufgesetzt.



Warum ein Fluch der Karibik-Reboot eine Chance ist, erklärt euch Yves hier:

Goodbye Jack Sparrow! Fluch der Karibik 6 ist ein Reboot | Meinung

Weitere Details zu den genauen Plänen gibt es bisher nicht. Im Grunde wissen wir nun nur, wie die Zukunft der Pirates-Filme nicht aussehen wird. Dass Fluch der Karibik sich nicht mehr in einem Abhängigkeitsverhältnis zu irgendwelchen Darsteller:innen sieht, stach als recht überraschende Info aus einem Interview mit Produzent Jerry Bruckheimer hervor.

Ein fader Beigeschmack bleibt. Nachdem Johnny Depp in diverse Kontroversen verwickelt war, ist seine Karriere in einem seltsamen Hollywood-Vakuum gelandet. Das Vermächtnis von Captain Jack Sparrow bleibt so leider unvollständig. Zumindest einen würdevollen Übergang, wie ihn Ghostbusters Legacy den alteingesessen Fans spendierte, hätte sich Video-Redakteur Yves noch für die Reihe gewünscht. Denn Fluch der Karibik einer modernen Zuschauerschaft zu öffnen, bietet eine neue Chance. Nur die Umstände schmälern die Vorfreude.

Das Fluch der Karibik-Reboot könnte den Abenteuerfilm wiederbeleben

Als filmische Adaption einer Disneyland-Attraktion wurde Fluch der Karibik vor seiner Veröffentlichung vor mittlerweile über 20 Jahren skeptisch beäugt. Einen großen Teil zu diesem Stimmungswandel trug auf jeden Fall die Inszenierung von Regisseur Gore Verbinski bei. Hans Zimmers Filmscore ist mittlerweile nicht mehr aus der Filmgeschichte wegzudenken. Aber letztendlich ist es Johnny Depp zu verdanken, dass Piraten auf einmal das Blockbuster-Kino der mittleren 2000er enterten. Der Abenteuerfilm hatte wieder Wind in den Segeln. Vielleicht klappt das noch einmal. Auch ohne Jack Sparrow.