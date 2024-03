Neue Info zum nächsten Fluch der Karibik-Film zerschlägt Rückkehr von Johnny Depp wohl endgültig

Was ist eigentlich bei Fluch der Karibik los? Seit Jahren gibt es Gerüchte zu den unterschiedlichsten Projekten, auch mit Johnny Depp. Jetzt erwartet uns offenbar ein kompletter Neustart.

Die Fluch der Karibik-Reihe liegt in Scherben. Der letzte Leinwandabstecher von Captain Jack Sparrow ist inzwischen sieben (!) Jahre her. Für Hollywood-Verhältnisse ist das eine Ewigkeit. Kein Studio würde ein Franchise so lange brachliegen lassen, wenn hinter den Kulissen kein großes Chaos herrschen würde. Doch hier sind wir.

Kommt Fluch der Karibik 6 mit Johnny Depp? Oder doch ein Spin-off mit Barbie-Star Margot Robbie in der Hauptrolle? In den vergangenen Monaten gab es zahlreiche Gerüchte, wie der Fantasy-Abenteuer-Kosmos ausgebaut werden könnte. Zuletzt war sogar ein neuer Pirates-Film mit Ayo Edebiri aus The Bear im Gespräch.

Nie wieder Johnny Depp als Jack Sparrow? Der nächste Fluch der Karibik-Film wird ein Reboot

Was ist nun der Stand der Dinge? Das wollte Comic Book von Jerry Bruckheimer wissen, der die Reihe seit dem ersten Teil als Produzent begleitet. Comic Book hat sich darüber hinaus nach dem nächsten Top Gun-Film mit Tom Cruise erkundigt. Bruckheimers Antwort fällt unerwartet aus.

Bruckheimer sagt:

[...] Man weiß nie, wie [die Filme] zusammenkommen. Man weiß es einfach nicht. Denn bei Top Gun hat man einen Schauspieler, der ikonisch und brillant ist. Und wie viele Filme [Tom Cruise] vor Top Gun [3] macht, kann ich nicht sagen. Aber wir werden Pirates rebooten, und das ist einfacher zu realisieren, weil man nicht auf bestimmte Schauspieler warten muss.

Disney Johnny Depp als Jack Sparrow in Fluch der Karibik

In Bruckheimers letztem Satz stecken zwei überraschende Infos. Erstens: Der nächste Fluch der Karibik-Film wird ein Reboot. Und zweitens: Offenbar ist die Reihe in seinen Augen nicht (mehr?) abhängig von einem Star. Das ist definitiv ein spannendes Statement. Denn bisher hatte Fluch der Karibik einen eindeutigen Star: Johnny Depp.

Nach Jahren in der Entwicklungshölle ist Fluch der Karibik offenbar bereit, die Vergangenheit loszulassen

Depps Beteiligung an weiteren Pirates-Filmen hängt aufgrund diverser Kontroversen seit Jahren in der Schwebe. Dass Bruckheimer jetzt aber sagt, Fluch der Karibik könne "ohne bestimmte Schauspieler" auskommen, war in der Vergangenheit nicht abzusehen. Bisher hatte sich die Reihe auf Depps Jack Sparrow fokussiert, während andere Figuren wie Elizabeth Swann (Keira Knightley) und Will Turner (Orlando Bloom) rotierten.

Bruckheimers Aussage verrät uns viel über den Status, den Depp aktuell in Hollywood hat. Top Gun 3 ohne Tom Cruise ist undenkbar. Fluch der Karibik scheint dagegen an einem Punkt angekommen zu sein, wo sich das Franchise neu erfinden kann. Nach Jahren in der Entwicklungshölle wirkt ein Reboot wie ein längst überfälliger Freiheitsschlag.

