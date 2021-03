Auf dem neuen Avatar 2-Bild vermöbelt ein Star den Regisseur und niemand tut etwas

Auf dem neuen Avatar 2-Bild sind die Kräfteverhältnisse ungleich: Martial-Arts-Legende gegen Regie-Legende. Seht hier den nächsten Einblick in die riesige Produktion.

Michelle Yeoh ist einer der neuen Stars in Avatar 2 - mit Martial-Arts-Vergangenheit. Auf dem neuen Bild ist sie die Protagonisten des lebhaftesten Set-Schnappschusses seit langem.

Die Zeit bis zum Start am 14. Dezember 2022 vergeht leider immer noch nicht schneller und selbst der Instagram-Kanal des Blockbusters postet seit ein paar Wochen nur noch Landschaftsbilder, die vielleicht über drei Ecken an Pandora erinnern.

Das neue Bild vom gewaltigen Avatar 2-Set unterbricht die Saure-Gurken-Zeit. Es zeigt, dass die Darsteller*innen auch mal die Seele baumeln lassen, während sie ihren straffen 4-Jahres-Drehplan durchpeitschen.

Knuffiges neues Avatar 2-Bild mit Martial-Arts-Star Michelle Yeoh

Ich bin froh, dass Produzent Jon Landau derweil offenbar nichts zu tun hat, als Party-Shots vom Avatar 2-Dreh zu posten. Auf jedem Familienfest gibt es den einen Typen, der immer alles fotografiert ("Haha, macht einfach weiter, soll ja authentisch sein."). Bei Avatar 2 ist Jon Landau der Chronist des schon jetzt legendären Drehs. So hielt er diesen Moment fest:

Avatar-Regisseur James Cameron ist ein Mensch und keine Maschine und er kabbelt sich hier mit seinem neuen Star Michelle Yeoh. Ein 1 gegen 1 mit Yeoh würde Cameron wohl nur dann gewinnen, wenn es darum geht, den erfolgreichsten Film aller Zeiten zu drehen. Das kann Cameron ganz gut, aber diese Fähigkeit hilft ihm bei einem Kampf auf Leben und Tod auch nichts.

Denken wir uns die grinsenden Gesichter der tatenlos umstehenden Schaulustigen weg - bei Giovanni Ribisi ist das etwas schwerer - wirkt die angedeutete Prügelei ganz schön ernst.

Das ist Michelle Yeohs Rolle in Avatar 2

Das Beste an dem Bild ist sowieso Martial-Arts-Göttin Michelle Yeoh (Tiger & Dragon), die in der bisherigen Promo-Phase etwas unterging, obwohl sie zu zu den größten neuen Stars in Avatar 2 gehört. Ihre Figur heißt Dr. Karina Mogue, eine Wissenschaftlerin, die damit Teil der zweiten Pandora-Invasion ist.

