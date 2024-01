Aufatmen für Henry Cavill-Fans: Der Witcher-Star ist definitiv im großen Fantasy-Blockbuster des John Wick-Machers dabei

Die Netflix-Serie The Witcher ist für Henry Cavill Geschichte. Von Schwertkämpfen und aufregenden Fantasy-Abenteuern muss er sich deswegen aber nicht verabschieden.

Als Geralt von Riva werden wir Henry Cavill nicht mehr sehen. Im Zuge der 3. Staffel von The Witcher verabschiedete er sich von dem Kontinent und kehrte der Netflix-Serie den Rücken. Dem Fantasy-Genre bleibt er trotzdem treu. Seit Monaten wird sein Name mit dem kommenden Highlander-Reboot in Verbindung gebracht.

Dennoch kam es kürzlich zu Verunsicherung. Chad Stahelski, das Mastermind hinter den John Wick-Filmen, wurde zum kreativen Kopf des Highlander-Franchise ernannt. Er soll alle zukünftigen Entscheidungen treffen, wenn es um die Geschichte des unsterblichen Kriegers Connor MacLeod geht. Cavill wurde dabei allerdings nicht genannt.

Henry Cavill gibt Entwarnung: Der Ex-Witcher spielt Connor MacLeod im neuen Highlander-Film

Stahelski als Regisseur und Cavill als Hauptdarsteller: Für viele Fans schien die Sache gesetzt. Deswegen hat Collider bei dem ehemaligen The Witcher-Star nochmal persönlich nachgefragt. Im Interview gibt Cavill Entwarnung und bestätigt, dass er definitiv Connor MacLeod im neuen Highlander-Film spielen wird.

Das Training fängt wirklich bald an. Es wird ein sehr langer Trainingsprozess und ich freue mich sehr darauf, endlich damit anzufangen. Das ist alles, was ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann.

Henry Cavill als Geralt von Riva in The Witcher Netflix

Das reicht uns erstmal vollkommen. Cavill ist bei Highlander dabei. Jetzt kann das Projekt in die ernste Phase gehen. Die Dreharbeiten zu Highlander sollen noch dieses Jahr starten. Lionsgate steht als Studio hinter dem Fantasy-Blockbuster, der laut Deadline ein stattliches Budget von über 100 Millionen US-Dollar erhalten hat.

Fantasy-Reboot: Wann startet Highlander mit Henry Cavill?

Ein offizieller Kinostart für den neuen Highlander-Film existiert noch nicht. Wir gehen davon aus, dass sich der Film frühestens Ende 2025, vermutlich aber eher 2026 auf der großen Leinwand ankündigt. Nicht zuletzt ist Cavill auch in ein zeitintensives Sci-Fi-Fantasy-Franchise involviert: Warhammer 40.000 bei Amazon.

Wenn ihr jetzt schon Lust auf einen neuen Henry Cavill-Film habt, dann könnt ihr ab dem 1. Februar 2024 die Agenten-Action-Komödie Argylle im Kino schauen. Im Verlauf des Jahres wird der Film dann bei dem Streaming-Dienst Apple TV+ veröffentlicht.

