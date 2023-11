Aufwendige Neuverfilmung nach 48 Jahren: 10-Stunden-Samurai-Epos von Herr der Ringe-Regisseurin verspricht eine der größten Serien 2024

Nach langer Zeit des Wartens ist der erste Trailer zu dem Samurai-Epos Shōgun erschienen. Die Neuverfilmung des gleichnamigen Romans kommt als bildgewaltige Historienserie daher.

Seit fünf Jahren befindet sich die Serie Shōgun bei dem US-amerikanischen Sender FX in der Entwicklung. Jetzt kündigt sich das ambitionierte Projekt endlich mit einem ersten Trailer an. Die Geschichte des Samurai-Epos geht auf den gleichnamigen Roman von James Clavell zurück und entführt ins Japan des Jahres 1600.

Krieg, Verrat und Leidenschaft: Shōgun bringt alles mit, um eine der besten Serien 2024 zu werden

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich der britische Navigator John Blackthorne (Cosmo Jarvis), der sich mit einem holländischen Kriegsschiff auf den Weg nach Japan befindet. Militärische und wirtschaftliche Interesse motivieren die Reise. Doch dann verschlingt die See das Schiff und John strandet an der Küste Japans.

Als Gefangener kommt er an den Hof des Daimyos Toranaga (Hiroyuki Sanada). Mit der Zeit kann er das Vertrauen des mächtigen Feudalherren erlangen. Als er sich in die Samurai-Lady Toda Mariko (Anna Sawai) verliebt, wird die Situation jedoch brenzlig und er muss eine schwerwiegende Entscheidung treffen, um zu überleben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Shōgun schauen:

Shōgun - S01 Trailer (English) HD

Bereits 1980 wurde Clavells fünf Jahre zuvor erschienener Roman in Serienform verfilmt, damals mit Kinolegende Toshirō Mifune (Die sieben Samurai) in der Hauptrolle. Über vier Dekaden später erwartet uns eine weitere Adaption der Geschichte. Die neue Shōgun-Serie wurde als Miniserie mit zehn einstündigen Episoden konzipiert.

Verantwortlich für die Inszenierung ist u.a. Charlotte Brändström, die in der Vergangenheit sehr viel Zeit in Mittelerde verbracht hat. Sie ist eine der zentralen Regisseur:innen von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und hat darüber hinaus einzelne Episoden von The Witcher, Outlander und der John Wick-Serie The Continental gedreht.

Neues Samurai-Epos: Wann startet Shōgun bei Disney+?

Das konkrete Startdatum von Shōgun steht noch nicht fest. In den USA wird die Serie im Februar 2024 via FX on Hulu veröffentlicht. In Deutschland soll sie in einem ähnlichen Zeitraum bei dem Streaming-Dienst Disney+ erscheinen.

