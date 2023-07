Aus Spielberg-Meisterwerk geschnitten: Stranger-Things-Star David Harbour enthüllt die peinliche Begegnung danach

Der aus Stranger Things bekannte David Harbour hätte eigentlich einen Auftritt in Steven Spielbergs Science-Fiction-Meisterwerk Krieg der Welten gehabt, doch dann kam alles ganz anders.

David Harbour ist inzwischen ein großer Name in Hollywood. In der erfolgreichen Netflix-Serie Stranger Things spielt er seit 2016 den Polizeichef Jim Hopper. Darüber hinaus nahm er in Filmen wie Black Widow, Violent Night und Hellboy – Call of Darkness wichtige Rollen ein. Niemand würde Harbour jemals aus seinem Film schneiden, oder?

Genau das ist 2005 bei Krieg der Welten passiert. In dem von Steven Spielberg inszenierten Science-Fiction-Blockbuster hatte Harbour eine kleine Nebenrolle, die im Abspann als Dock Worker gelistet wird. Im fertigen Film taucht er jedoch nicht auf. Seine Szene wurde geschnitten, wie er im Interview mit Yahoo erzählt.

Sci-Fi-Meisterwerk: Steven Spielberg hat David Harbour aus Krieg der Welten geschnitten ...

Harbour hätte in Krieg der Welten einen Kollegen von Ray Ferrier (Tom Cruise) gespielt. Nach einer Nachtschicht wären die beiden morgens in eine Bar gegangen, wodurch sich erklärt hätte, warum Ray zu spät kommt, um seine Kinder abzuholen. Harbour war schon beim Dreh klar, dass es die Szene nicht in den Film schaffen würde.

Es war keine tolle Szene und sie war auch überhaupt nicht notwendig für den Film. Schon als wir sie gedreht haben, dachte ich mir, dass sie wahrscheinlich geschnitten wird, aber [Steven] Spielberg war da und alles war sehr aufregend. Er hat mich gecastet und dann wurde [die Szene] einfach geschnitten und war nicht im Film. Es war zermürbend. Zermürbend und schrecklich.

... und konnte sich nicht einmal daran erinnern

Eine bittere Niederlage, aber die Geschichte geht weiter. Als Harbour 2008 in dem von Spielberg produzierten Zeiten des Aufruhrs eine Rolle übernahm, traf er erneut auf den Regisseur, der ihn aus Krieg der Welten geschnitten hat. Doch Spielberg hatte offenbar keine Erinnerungen mehr an die vorherige Zusammenarbeit.

Jahre später produzierte Spielberg Zeiten des Aufruhrs. Bei einem Table Read für ein anderes Projekt kam er zu mir und sagte: 'Oh, David, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich in Zeiten des Aufruhrs wirklich geliebt habe. Du warst großartig. Wir sind so glücklich [mit dem Film]. Ich würde liebend gerne eines Tages mit dir zusammenarbeiten.'

Netflix David Harbour in Stranger Things

Die zweite Niederlage. Harbour hat allerdings Größe bewiesen und Spielberg nicht auf seinen Fauxpas aufmerksam gemacht, wie er weitererzählt.

Ich habe nicht erwähnt, dass wir schon zusammengearbeitet haben und er mich aus seinem Film geschnitten hat.

Trotzdem ist es bis heute nicht zu keiner weiteren Zusammenarbeit zwischen Spielberg und Harbour gekommen. Während Spielberg aktuell seinen Frank Bullit-Film vorbereitet, ist Harbour demnächst in der Videospielberverfilmung Gran Turismo zu sehen, die am 10. August 2023 in die deutschen Kinos kommt.

