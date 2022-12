Avatar 2: Der Spider-Darsteller hat im zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten mitgespielt, aber nur ganz kurz

Einer der beliebtesten neuen Avatar 2-Stars ist Spider-Darsteller Jack Champion. Wenige werden sich erinnern, doch der junge Schauspieler war schon in Avengers 4 zu sehen.

Jack Champion aus Avatar 2 war als Kind in Avengers: Endgame zu sehen

Avatar 2: The Way of Water führt eine Reihe neuer Figuren ins Pandora-Franchise ein. Eine der aufregendsten ist Spider, dessen Darsteller Jack Champion viele Zuschauer vermeintlich zum ersten Mal zu sehen glauben dürften. Dabei hat der Schauspieler

In Avatar 2 hat Champions Figur eine komplizierte Rolle. Er ist Jakes (Sam Worthington) und Neytiris (Zoe Saldana) Ziehsohn. Sein eigentlicher Vater ist Fiesling Quaritch (Stephen Lang). Nichtsdestotrotz hat er eine starke Verbindung zu Mit-Teenagerin Kiri (Sigourney Weaver).

In Avengers: Endgame ist Champions Rolle dagegen ungleich kleiner. Als Ant-Man/Scott Lang (Paul Rudd) nach dem Thanos-Schnippser aus der Quantenebene zurückkehrt, fährt in unserer Welt ein Junge auf dem Fahrrad an ihm vorbei und wirft ihm einen vielsagenden Blick zu. Diese nur als als "Kid on Bike" gelistete Rolle wird von Champion verkörpert.

Disney Jack Champion in Avengers: Endgame

Viele Marvel-Fans werden sich an den kurzen Moment kaum erinnern können. Champion dagegen dürfte sich über den kurzen Auftritt freuen, immerhin handelt es sich bei Avengers: Endgame um den zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten (via Rotten Tomatoes ). Und sollten sich die hohen Erwartungen an das Einspielergebnis von Avatar 2 erfüllen, wird der junge Star schon zweimal in den Top 5 der größten Blockbuster überhaupt vertreten sein. Bald kann man ihn außerdem in Scream 6 wiedersehen.

Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

