Avatar 2 von Marvel geschlagen: The Way of Water kann trotzdem noch der erfolgreichste Film aller Zeiten werden

James Cameron ist nicht nur der König der Welt, sondern auch der König der Kino-Charts. Mit Titanic und Avatar - Aufbruch nach Pandora legte er jeweils die erfolgreichsten Filme aller Zeiten vor und die Fortsetzung Avatar 2: The Way of Water soll dieses Ziel ebenfalls erreichen. Oder sagen wir besser: Die Fortsetzung muss sich diesem Ziel annähern, um in die schwarzen Zahlen zu kommen. Das Budget liegt nämlich bei gigantischen 350 bis 400 Millionen Dollar.



Seit vergangener Woche läuft das Science-Fiction-Sequel in den Kinos weltweit, doch Rekorde hat es an den Kinokassen nicht gebrochen. Hier erfahrt ihr, wie Avatar 2 in Sachen Einspielergebnis abgeschnitten hat und ob der Film mit diesem Umsatz noch der erfolgreichste aller Zeiten werden kann.

So viel Geld hat Avatar 2: The Way of Water bisher eingespielt

Am ersten Wochenende blieb Avatar 2 in den USA hinter den Erwartungen zurück. Mit 134 Millionen Dollar Einspielergebnis gelang der Rückkehr nach Pandora zwar Platz, aber nur das fünftbeste Startwochenende des Jahres hinter Filmen wie Doctor Strange, Black Panther: Wakanda Forever und Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter. Während die beiden Marvel-Abenteuer die 180 Millionen überschritten, bewegt sich das Sci-Fi-Epos etwa auf dem Niveau von The Batman. Dabei lagen die Erwartungen im Vorfeld laut Hollywood Reporter bei 150 bis 175 Millionen Dollar.

Auch in China gibt es einen Dämpfer

Avatar 1 sammelte sein Rekord-Ergebnis aber zu 70 Prozent im Rest der Welt. Wie läuft The Way of Water weltweit?

Außerhalb der USA hat das Na'vi-Abenteuer bislang 300 Millionen Dollar eingenommen und kommt insgesamt auf 434,5 Millionen weltweit. Deutschland trug seinen Teil dazu bei mit 1,33 Millionen verkauften Tickets seit dem Start am Mittwoch, was den Vorgänger um rund 400.000 Zuschauende übertrifft (via Blickpunkt: Film ).

Der Markt, der international am meisten interessiert, ist aber ein anderer: China. Hier wurden für Avatar 2 bis zu 100 Millionen Dollar prognostiziert, doch er erreichte "nur" 57,1 Millionen. Das wird zum Teil mit den wachsenden Covid-19-Fällen und einem allgemeinen Gefühl der Unsicherheit vor Ort erklärt.

Disney Avatar 2

Damit landet Avatar 2 insgesamt auf Platz 3 in der Liste der erfolgreichsten Kinostarts während der Coronavirus-Pandemie. Er steht wieder hinter zwei Marvel-Filmen: Doctor Strange 2 (442 Millionen) und Spider-Man: No Way Home (600 Millionen).

Avatar funktioniert anders als Marvel: Wie The Way of Water noch Rekorde brechen kann

Die ersten Zahlen sind ein Rückschlag für alle, deren Hoffnungen und Boni an den Erfolg des Science-Fiction-Films geknüpft sind. Andererseits stellen die bisherigen Ergebnisse kein unüberwindbares Hindernis auf dem Weg zum erfolgreichsten Film überhaupt dar. James Camerons Filme performen an den Kinokassen nämlich anders als die Konkurrenz von Marvel oder DC.



Superheldenfilme gelten als "frontloaded", weil sie eine große, leidenschaftliche Fanbase besitzen. Diese will den Film unbedingt am ersten Wochenende sehen. Das führt in der Regel zu starken Starts an den Kinokassen, während es in den folgenden Wochen zu Einbrüchen von 50 Prozent oder mehr kommt.

Mehr zum Film:

Die Filme von James Cameron sind weniger frontloaded, aber dafür besitzen sie einen langen Atem. Das Publikum ist breit gefächert, es besteht zu großen Teilen aus Familien, die seine Filme später oder sogar mehrmals schauen. Deswegen hielten sich Titanic und Avatar über Wochen auf Platz 1 der Kinokassen.

Als der erste Ausflug nach Pandora im Jahr 2009 ins Kino kam, spielte er am ersten Wochenende in den USA nur 77 Millionen Dollar ein, deutlich weniger als die Zeitgenossen Iron Man oder The Dark Knight. Während diese beiden am zweiten Wochenende um 40 bis 50 Prozent einbrachen, verlor Avatar nur unglaubliche 1,8 Prozent.

Es ist zu früh, um den Sci-Fi-Film abzuschreiben

Es ist also noch lange nicht an der Zeit, Cameron oder Avatar 2 abzuschreiben. Was zählt, sind die kommenden Wochen und Monate. Mehrere Faktoren deuten an, dass The Way of Water Standhaftigkeit beweisen wird:

Sowohl in den USA als auch in China sind die gemessenen Publikumsreaktionen positiv.

Hinzu kommt, dass viele Menschen den Film in 3D schauen, was das Ergebnis stärkt (via Variety ).

). Laut den Ticket-Vorbestellungen in den USA werden viele den Film außerdem erst in den kommenden Tagen sehen und das nicht nur am Wochenende.

Zu guter Letzt gibt es in den nächsten Monaten keine nennenswerte Konkurrenz im Blockbuster-Bereich.

Disney Avatar 2

Im Kino gehört der Rest des Jahres Avatar 2: The Way of Water. Nun muss der neuste Film von James Cameron seine Langlebigkeit beweisen. Performt er wie Top Gun: Maverick, dann könnte es klappen. Dass er das Einspielergebnis von 2,7 Milliarden Dollar des Vorgängers im ersten Anlauf erreicht, ist allerdings keine ausgemachte Sache. Immerhin ist er eine halbe Stunde länger, weshalb er weniger Vorstellungen am Tag erreicht, und der Blockbuster muss ohne den russischen Kinomarkt auskommen. Aber unmöglich ist es ebenso wenig.

