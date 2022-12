Ein Avatar 2-Neuzugang überragt alle anderen Figuren: "Ich liebe die tätowierten Weltraum-Wale!"

Die Reaktionen auf Avatar 2 mögen auseinander gehen, aber in einem Punkt sind sich alle einig: Nicht nur im Ozean Pandoras, sondern auch bei den Publikumsemotionen erreichen die Wale die größte Tiefe.

Diese Woche ist nach langjähriger Wartezeit endlich James Camerons Sequel Avatar 2: The Way of Water gestartet. Nach dem mehr als 3-stündigen Kinobesuch hallt vor allem die Begegnung mit einer Meeres-Kreatur bei den Zuschauenden nach. Das zeigen die begeisterten Wal-Reaktionen.

Wer sind die "Wale" sind Avatar 2?

Die von Walen inspirierten Meerestiere in Avatar 2 tragen den Namen Tulkun. Die Bewohner von Pandoras Ozeanen sind hochintelligent, haben ein Bewusstsein, besitzen eine eigene Kultur und verstehen Mathematik, Musik und Kommunikation.

Die Tulkun von Avatar: The Way of Water ziehen ihre offenkundige Inspiration aus Walen – sie haben die gewaltigen Brustflossen von Buckelwalen, während ihre Kieferstruktur eher an Glattwale (Eubalaena) erinnert.

Manche Unterwasser-Kreaturen Pandoras (wie die großen Raubfische namens "Nalutsa" und "Akula") können selbst für den Ozean-Stamm der Na'vi gefährlich werden. Andere wie die fliegenden Fische ("Skimwing") und Unterwasserschwimmer ("Ilu") werden als Reittiere eingesetzt. Mit den Walen hat der Metkayina-Clan sich hingegen eng angefreundet: Einzelne Na'vi und Tulkun formen sogar eine geschwisterliche Verbindung im Geiste ("Spirit Brother" / "Spirit Sister").

Der Tulkun-Wal, mit dem Jake Sullys zweitältester Sohn Lo'ak (Britain Dalton) dieses Band knüpft, ist ein Ausgestoßener, weil er beschuldigt wird, andere Wale getötet zu haben. Er heißt Payakan und mausert sich als Neuzugang gerade zum Liebling von Avatar 2.

Das Publikum preist die "Wale" in Avatar: The Way of Water

Neben den Unterwasser-Ausflügen und dem Kennenlernen der Wale wird der Rest von Avatar 2 fast zur Nebensächlichkeit:

Die Handlung der Fortsetzung mag nicht so einnehmend sein wie ihre fiktionales Wasser-Tierwelt, aber wartet erstmal, bis ihr die geballte Ladung der Space-Wale seht!

Avatar 2: Der Film mit den Walen

James Cameron hat die große Chance verpasst, die Wal-Aliens in Avatar 2 "Waliens" zu nennen (kleiner Spaß: die Tulkun sind perfekt und ich liebe sie so sehr).

Wenn man mal alles andere mal beiseite lässt, hat uns James Cameron in Avatar 2 Weltraum-Wale mit Maori-Tattoos gegeben, was ziemlich cool ist.

Sogar in der echten Natur, auf unserer Erde, glauben einige die Avatar-Wale schon entdeckt zu haben:

Payakan, der Wal: Eine klare Lieblingsfigur kristallisiert sich aus Avatar 2 heraus

Obwohl Avatar: The Way of Water viele neue Figuren einführt, hat von den Menschen oder Na'vi eigentlich keiner eine Chance gegen einen ganz bestimmten Wal:

Payakan von den Tulkun: Geliebte Kreatur in Avatar: The Way of Water

Erwartet von Avatar 2: Waterworld [...] kein Shakespeare und ihr werdet eine gute Zeit haben. Der traurige Wal war meine Lieblingsfigur!

Der Außenseiter-Wal in Avatar 2 hat mich zum Weinen gebracht. Ich liebe [diese] Tiere so sehr!

Bei so vielen Emotionen für Pandoras Meeressäuger und große Anteilnahme bei der Wal-Jagd, die den neuen wertvollsten Stoff des Planeten zum Ziel hat, darf es dann auch schon mal etwas gefühlsselig werden:

Avatar 2 ist ein visuelles Wunder, aber es ist auch ein Film, der so kitschig ist, dass die Wale Untertitel erhalten.

Der Start von Avatar 2 bei Disney+ ist unterdessen noch ein ganzes Stück entfernt, wobei die Frage, ob Avatar 2 sich in 3D im Kino lohnt, gut durchdacht werden sollte.

Wie haben euch die Tulkun-Wale in Avatar 2 gefallen?