Avatar 2-Cast im direkten Vergleich: So sieht die Besetzung hinter den CGI-Masken aus

Welcher Superstar spielt Ronal in Avatar 2? Wenn ihr euch fragt, wie der animierte Cast von Avatar: The Way of Water in Wahrheit aussieht, seid ihr hier richtig. Wir stellen die Na'vi-Figuren ihren realen Schauspieler:innen gegenüber.

Avatar 2: The Way of Water führt eine Vielzahl neuer Charaktere ein, die meisten davon blau und animiert. So manche Stars, die Pandoras einheimische Na'vi verkörpern, dürftet ihr ohne ihre CGI-Maske erkennen, andere sind noch ganz frisch im Geschäft. Wir zeigen euch im direkten Vergleich, wer hinter James Camerons Avataren steckt, damit ihr ein besseres Bild von der Besetzung von Avatar 2 bekommt.



Diese Schauspielerinnen und Schauspieler stecken hinter den animierten Na'vi von Avatar 2

Die Na'vi wurden nicht einfach nur ohne Vorbild per CGI (Computer Generated Imagery) erschaffen, sondern per Motion-Capture-Verfahren von echten Darsteller:innen zum Leben erweckt. So erwecken reale Menschen Pandoras Anwohnern mit ihrer Performance und ihrer Mimik zum Leben. In drei Gruppen haben wir sie euch zum visuellen Abgleich der Ähnlichkeit Computer-Abbild und reale Vorlage gegenübergestellt.

1. Jake Sullys Na'vi-Familie

2. der Wasser-Stamm der Motekaya

3. die Feinde in Avatar-Körpern

1.) Wer steckt in der Avatar 2-Besetzung hinter Jakes Sullys Familie?

Sam Worthington spielt Jake Sully, wie schon in Avatar - Aufbruch nach Pandora.



Disney / Universum Avatar 2-Cast: Sam Worthington ist Jake Sully

Zoe Saldana spielt Neytiri, sie kehrt als Häuptlingstochter und Sullys Partnerin in Avatar: The Way of Water zurück.



Disney Avatar 2-Cast: Zoe Saldana ist Neytiri

Jamie Flatters spielt Neteyam, Jake und Neytiris ältesten Sohn. (In jüngerer Form verkörpert von Jeremy Irwin.)



Disney/Netflix Avatar 2-Cast: Jamie Flatters ist Neteyam

Britain Dalton spielt Lo'ak, Jake und Neytiris zweiten Sohn, der selten gehorcht. (In jüngerer Form in Avatar 2 verkörpert von Chloe Coleman.)



Disney/Amazon Avatar 2-Cast: Britain Dalton ist Lo'ak

Trinity Jo-Li Bliss spielt Tuk, eigentlich Tuktirey. Sie ist in Avatar 2 die jüngste Tochter von Jake und Neytiri.

Disney/HBO Max Avatar 2-Cast: Trinity Jo-Li Bliss ist Tuk

Sigourney Weaver spielt Kiri, Sullys Adoptivtochter, die von Grace' Avatar geboren wurde. (In jüngerer Form verkörpert von Scarlett Fernandez.)



Disney Avatar 2-Cast: Sigourney Weaver ist Kiri

CCH Pounder spielt Mo'at, Neytiris Mutter und die sprituelle Anführerin des im Wald ansässigen Na'vi-Stammes der Omaticaya.

Disney/Syfy Avatar 2-Cast: CCH Pounder ist Mo'at

Joel David Moore spielt Dr. Norm Spellman, ein menschlicher Wissenschaftler mit eigenem Na'vi-Avatar und als Jakes Kollege und Freund aus Teil 1 ein "Familienmitglied" im weitesten Sinne.

Disney Avatar 2-Cast: Joel David Moore ist Norm

2.) Ronal & Co. - Wer gehört zum Cast der Wasser-Na'vi in Avatar 2?

Cliff Curtis spielt Tonowari, den Anführer der am Wasser lebenden Riff-Na'vi namens Metkayina.



Disney/AMC Avatar 2-Cast: Cliff Curtis ist Tonowari

Kate Winslet spielt Ronal, Tonowaris Partnerin und die Heilerin der Metkayina in Avatar 2.



Disney/Warner Avatar 2-Cast: Kate Winslet ist Ronal

Bailey Bass spielt Tsireya, kurz Rey, die Tochter von Ronal und Tonowari, die sich mit Lo'ak anfreundet. (In jüngerer Form gespielt von Chloe Coleman.)



Disney/AMC Avatar 2-Cast: Bailey Bass ist Tsireya

Filip Geljo spielt Aonung, Ronals und Tonowaris Sohn vom Metkayina-Stamm.



Disney Avatar 2-Cast: Filip Geljo ist Aonung

Duane Evans Jr. spielt Rotxo, einen jungen Metkayina-Taucher und Freund von Aonung.



Disney Avatar 2-Cast: Duane Evans Jr. ist Rotxo

3.) Die Bösewichte: Welche Stars machen als Avatare Jagd auf Jake Sully?

Stephen Lang spielt Colonel Miles Quaritch bzw. einen Avatar, der mit den gesicherten Erinnerungen des verstorbenen Rivalen aus Teil 1 ausgestattet wurde und für die menschliche Firma RDA (Resources Development Administration) auf Jake Jagd macht.



Disney Avatar 2-Cast: Stephen Lang ist Quaritch

Matt Gerald spielt Corporal Lyle Wainfleet, einen RDA-Söldner, der wie Quaritch in Avatar 1 getötet wurde und als Recombinant (Avatar mit menschlichen Erinnerungen) zurückkehrt.



Disney/Showtime Avatar 2-Cast: Matt Gerald ist Wainfleet

Alicia Vela-Bailey spielt Zdinarsk, eine Soldatin des 1. Recom-Trupps in Avatar-Körpern zurückgebrachter Menschen, die von Quaritch angeführt werden. (In Avatar 1 spielte die Schauspielerin noch die Na'vi-Anführerin des Ikran-Clans.)



Disney/ABC Avatar 2-Cast: Alicia Vela-Bailey spielt Zdinarsk

Jack Champion und mehr: Die menschlichen Charaktere in Avatar 2

Menschliche Figuren sind in Avatar: The Way of Water deutlich in der Unterzahl. Der Vollständigkeit halber habt ihr sie hier aufgeführt:

Jack Champion spielt Spider , ein menschliches Waisenkind, das zu Jakes Familie gehören will. (In jüngerer Form verkörpert von Cruz Moir.)

, ein menschliches Waisenkind, das zu Jakes Familie gehören will. (In jüngerer Form verkörpert von Cruz Moir.) Edie Falco spielt Frances Ardmore , militärische Commanderin von RDA



, militärische Commanderin von RDA Brendan Cowell spielt Captain Mick Scoresby , den privaten Marine-Jäger, der auf "Walfang" geht



, den privaten Marine-Jäger, der auf "Walfang" geht Jemaine Clement spielt Dr. Ian Garvin , einen Marine-Biologen

, einen Marine-Biologen Dileep Rao spielt Dr. Max Patel , einen verbündeten Forscher des Avatars-Programms aus Teil 1



, einen verbündeten Forscher des Avatars-Programms aus Teil 1 Giovanni Ribisi spielt Parker Selfridge, den früheren Leiter der Minen-Operation von RDA zur Förderung des Rohstoffs Unobtainium

Avatar 2: Ist das der beste Blockbuster der letzten 13 Jahre?!

In der aktuellen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe sprechen Moderator Sebastian, Redakteur Pascal und unser Gast David Hain über Avatar 2: The Way Of Water. Dabei werden alle wichtigen Fragen geklärt: Hat sich das Warten gelohnt? Überzeugt das Mega-Blockbuster nur technisch oder sitzen auch die Emotionen? Und was haben Nazi-Zombies auf der dunklen Seite Pandoras damit zu tun?



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.



Welche Figur aus Avatar 2 ähnelt für euch ihrem Vorbild am meisten?