Avatar Staffel 2: Neues Netflix-Video verrät endlich, wer Fan-Liebling Toph in der Fantasy-Serie spielt

Netflix' große Fantasy-Serie Avatar: Herr der Elemente hat ein erstes Video veröffentlicht, um darin die heiß erwartete Figur von Toph Beifong vorzustellen.

Anfang des Jahres hat Netflix die 1. Staffel der großangelegten Fantasy-Serie Avatar: Der Herr der Elemente veröffentlicht und so begonnen, die gefeierte Animationsserie Avatar im Realfilm-Gewand zu adaptieren. Mittlerweile wurden auch Staffel 2 und 3 bestellt, um das Remake komplett zu machen.

Das erste Video zur 2. Staffel zeigt nun, worauf alle Fans von Aang und Co. gewartet haben: Dass Fan-Liebling Toph dazustößt und die Erde beben lässt.

Seht hier das erste Video zu Staffel 2 von Avatar: Herr der Elemente

Avatar: Der Herr der Elemente - S02 Teaser Produktionsstart (Deutsch) HD

Netflix' 2. Staffel von Avatar schenkt uns Erdbändigerin Toph Beifong, gespielt von Miya Cech

In Avatar: Der Herr der Elemente erwacht Aang (Gordon Cormier) aus einem hundertjährigen Kälteschlaf und muss feststellen, dass seine Welt sich verändert hat. Die Feuernation regiert mit eiserner Hand und hat die Erd- und Wassernation unterjocht. Aang selbst ist der letzte überlebende Luftbändiger und noch dazu der auserwählte Avatar, der das Gleichgewicht wiederherstellen soll. Doch dafür muss er lernen, alle Elemente zu kontrollieren.

In den drei Staffeln des Originals erlernt Aang in Staffel 1 das Wasserbändigen von Katara (Kiawentiio). Staffel 2 und 3 müssen ihn anschließend das Bändigen von Erde und Feuer lehren. Da die Netflix-Serie sich eng an die Vorlage hält, warten Fans gespannt auf die beliebte Figur, die dem Avatar das bodenständigste Element beibringen soll: Die junge Erdbändigerin Toph Beifong, die blind, aber alles anderes als wehrlos ist.

Ihre Darstellerin ist im Video zwar noch nicht mit Gesicht zusehen, ihre Besetzung wurde von Netflix aber schon bekannt gegeben: Toph wird in Staffel 2 von Miya Cech gespielt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 17-jährige Miya Cech könnt ihr aus der Jugendbuchverfilmung The Darkest Minds kennen, wo sie ebenfalls schon ein Mädchen mit besonderen Fähigkeiten spielte. Netflix-Fans könnte sie außerdem in Filmen wie Rim of the World und Du bist sowas von nicht zu meiner Bat-Mizwa eingeladen untergekommen sein.



Mit Toph: Wann startet Staffel 2 von Avatar?

Obwohl das Training und die Produktion von Staffel 2 jetzt begonnen haben, wird eine Veröffentlichung der nächsten Avatar-Staffel erst im Jahr 2026 erwartet, woran nicht zuletzt die vielen Spezialeffekte der Bändiger in der Fantasy-Serie ihren Anteil haben.

Podcast zu Netflix’ großem Fantasy-Remake Avatar: Herr der Elemente

Mit Avatar: Herr der Elemente hat Netflix eine gefeierte Animationsserie im Realfilm-Gewand neu aufgelegt. Aber kann das Live-Action-Remake von Avatar die hohen Erwartungen diesmal erfüllen, nachdem die erste Adaption des Fantasy-Abenteuers fürs Kino misslang?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir schauen uns die Stärken und Schwächen der neuen Avatar-Serie als Fantasy-Unterhaltung an und gehen als Fans der Vorlage im zweiten Teil des Podcasts auch detailliert auf Änderungen, versteckte Details und Easter Eggs ein.