Avengers 4-Schauspielerin wurde für den ersten Marvel-Blockbuster 2023 einfach ausgetauscht: Daher kennt ihr Kathryn Newton

Zwischen Avengers 4 und Ant-Man 3 wurde die Rolle von Cassie Lang zweimal umbesetzt. Die neue Darstellerin Kathryn Newton ist bereits ein erfahrener Star.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania läutet das Marvel-Jahr 2023 ein und zeigt mit einem neuen Trailer, wie wichtig Scott Langs (Paul Rudd) Kampf gegen Über-Bösewicht Kang (Jonathan Majors) fürs MCU wird. Einige Fans werden sich nach Avengers 4: Endgame allerdings über die Besetzung von Langs Tochter Cassie wundern. Immerhin wurde die Rolle mittlerweile schon zum zweiten Mal neu besetzt. Wer ist die neue Darstellerin Kathryn Newton?



Wechsel zwischen Avengers 4 und Ant-Man 3: Kathryn Newton ist die neue Cassie Lang

Newton ist in Hollywood alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Viele werden sie als Claire Novak aus der Fantasy-Serie Supernatural oder aus dem Mystery-Drama Big Little Lies kennen. Im Kino war sie in Freaky - Körpertausch mit Blutrausch oder Pokémon Meisterdetektiv Pikachu zu sehen.

Disney Scott Lang (Rudd) mit Tochter Cassie (Newton) in Ant-Man 3

Sie ist nach Abby Ryder Fortson und Emma Fuhrmann schon die dritte Cassie-Darstellerin. Während der Wechsel von Fortson zu Fuhrmann vor allem mit dem Fünf-Jahre-Sprung in Avengers 4 zusammenhängt, liegen die Gründe für Ant-Man 3 anders. The Direct vermutet, dass Marvel schlicht eine erfahrenere Darstellerin für die wichtige Rolle benötigte und daher Fuhrmann durch Newton ersetzte.

Wann kommt der Marvel-Blockbuster Ant-Man 3 ins Kino?

Ant-Man 3 läuft am 15. Februar 2023 in den deutschen Kinos an. Regie führte beim MCU-Kracher Peyton Reed (The Mandalorian).

Podcast: Die 11 besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Die Streaming-Dienste brachten 2022 wieder zahlreiche Film-Originale raus. Welche davon die besten des Jahres sind, erfahrt ihr in der neuen Episode von Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast gehen wir die Favoriten durch und begründen unsere Wahl – natürlich ohne Spoiler. Am Ende nennen wir auch nochmal unsere Top-5-Listen, falls ihr einen Titel vormerken wollt.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von Kathryn Newton als Cassie Lang?