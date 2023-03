Avengers 5-Szenen wurden aus Ant-Man 3 geschnitten – dabei hätten sie einen großen Kritikpunkt behoben

Bei der Produktion von Ant-Man 3 blieben einige Szenen auf der Strecke. Die werden Marvel-Fans womöglich in Avengers 5 zu Gesicht bekommen.

Bei jedem Filmdreh landet ein Vielfaches mehr in der Kamera, als es später auf die Leinwand schafft. Marvel-Filme sind da keine Ausnahme. Ant-Man and the Wasp: Quantumania-Drehbuchautor Jeff Loveness verriet nun, welche Szenen aus seinem MCU-Blockbuster rausfliegen mussten. Und wohl stattdessen für Avengers 5: The Kang Dynasty verwendet werden.

Statt Avengers 5: Geschnittene Ant-Man 3 sehen hätten den Marvel-Film retten können

Gegenüber Vital Thrills verriet er:

Es [gab] mehr Hintergrundgeschichte für Kang [Jonathan Majors], die in Avengers 5 besser aufgehoben ist. Wohin er will, wo er herkommt, und so weiter. [...] Es gab eine Story mit Hope [Evangeline Lilly], die ich sehr mochte [mit] ihrer Perspektive auf das Multiversum [...].

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Trailer 2 (Deutsch) HD

Sofern beide Sequenzen stattdessen wirklich in Avengers 5 landen, werden wir noch eine lange Zeit auf sie warten müssen. Dabei hätten sie womöglich die harsche Kritik an Ant-Man 3 (via Metacritic ) abmildern können. Wie The Direct anmerkt und aus weiteren Reaktionen deutlich wird (via Vulture ), hätten gerade Lillys Wasp und Majors' Kang von mehr Figurenentwicklung stark profitieren können.

Wann kommt Avengers 5 mit den geschnittenen Ant-Man 3-Szenen?

Stattdessen wird das MCU-Publikum wohl gute zwei Jahre auf die Szenen aus Ant-Man 3 warten müssen. Avengers 5: The Kang Dynasty wird am 30. April 2025 ins Kino kommen. Auch hier ist Loveness für das Drehbuch verantwortlich.

