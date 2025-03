Avengers 6 könnte der längste Marvel-Film aller Zeiten werden – nur ein Epos verhindert vielleicht den Spitzenplatz

Marvels Avengers-Reihe soll mit Teil 5 und 6 fortgesetzt werden. Die Regisseure verrieten jetzt, dass einer der Filme der längste MCU-Blockbuster werden könnte.

Das MCU ist nicht für Bescheidenheit bekannt, auch nicht in der Länge seiner Filme. Insbesondere die Werke der Gebrüder Joe und Anthony Russo zeichnen sich durch ihre epischen Dimensionen aus. Eines ihrer Werke ist seit sechs Jahre der längste Marvel-Film überhaupt. Aber diese Errungenschaft könnte Avengers 6: Secret Wars noch toppen, wie die beiden jetzt erklären.

Marvel-Macher verraten die Laufzeit von Avengers 5 und 6

Die groben Story-Details, einmal abgesehen von Robert Downey Jrs. Rückkehr, liegen für die beiden Avengers-Filme noch im Verborgenen. Gegenüber Collider erklärten die Russo-Brüder aber zumindest, wie lange Fans ungefähr im Kinosessel Platz nehmen können. Joe Russo enthüllt:

Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, der erste [Avengers 5] ist zweieinhalb Stunden lang, der zweite [Avengers 6] geht drei Stunden.

Die tatsächliche Länge von Filmen ergibt sich erst durch die Dreharbeiten und die Postproduktion, während der das Material geschnitten wird. Dementsprechend lässt sich auch als Regisseur vor Drehbeginn noch keine wirklich präzise Aussage zur finalen Laufzeit tätigen. Nähme man Russo allerdings beim Wort, so müsste Avengers mindestens der zweitlängste Marvel-Film aller Zeiten sein. Nach Avengers 4: Endgame, der ganze drei Stunden und zwei Minuten dauert.

Sofern "drei Stunden" auch "drei Stunden und drei Minuten" bedeuten kann, hätte Avengers 5 sogar die höchste Laufzeit des gesamten Marvel-Universums. Aktuell sieht die Liste der längsten Marvel-Filme laut The Wrap folgendermaßen aus:

Als kürzester Marvel-Film gilt The Marvels mit einer Laufzeit von einer Stunde und 45 Minuten, wie auch Variety berichtet.

Wann kommen Avengers 5 und 6 ins Kino?

Avengers 5 soll am 29. April 2026 in die deutschen Kinos kommen, Avengers 6 am 5. Mai 2027. In der Zwischenzeit kann sich an der Laufzeit noch einiges ändern.