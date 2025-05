Marvel-Fans müssen jetzt stark sein: Avengers 5 und 6 wurden verschoben

Die Kinostarts der nächsten beiden Avengers-Filme wurden in den USA nach hinten verschoben. Einer davon teilt sich jetzt einen Release-Slot mit dem nächsten Dune-Blockbuster.

Disney hat die Startdaten kommender Marvel-Blockbuster verändert und dabei die nächsten beiden großen Avengers-Filme nach hinten verschoben. In den USA startet Avengers 5: Doomsday jetzt zusammen mit dem dritten Dune-Kinofilm, was in Kommentaren direkt das neue Kino-Event à la Barbenheimer heraufbeschwört.

Avengers 5 und Dune 3 teilen sich jetzt Kinostart in den USA

Wie ScreenRant berichtet, wurde Avengers 5 vom 1. Mai 2026 auf den 18. Dezember 2026 verschoben. Avengers 6: Secret Wars soll im darauffolgenden Jahr am 17. Dezember 2027 statt am 7. Mai 2027 starten. Damit wurden beide Filme aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) um gut ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Deutsche Startdaten stehen noch nicht fest, dürften aber ähnlich ausfallen.

Die Gründe für die Verschiebungen sind nicht bekannt. Womöglich soll der aufwendigen Postproduktion mehr Zeit eingeräumt werden, damit die nächsten großen Avengers-Blockbuster ihrem Event-Charakter gerecht werden. Der Dreh für den fünften Avengers-Teil, der Robert Downey Jr. als Bösewicht Doctor Doom ins MCU zurückbringt, hat in London bereits begonnen.

In den USA teilt sich Avengers 5 dadurch jetzt den Kinostart am 18. Dezember 2026 mit Dune 3. Der dritte Teil der Sci-Fi-Saga soll die Geschichte rund um Paul Atreides (Timothée Chalamet) abschließen und den letzten Film markieren, den der bisherige Dune-Regisseur Denis Villeneuve inszeniert.

Unter einem X-Post zum gemeinsamen Release von Avengers 5 und Dune 3 haben Fans direkt das neue, große Kino-Ereignis seit Barbenheimer ausgemacht: Dunesday!

Zuletzt gab es 2023 den Fall, dass die Blockbuster Barbie und Oppenheimer am selben Tag ins Kino kamen, was einen Mega-Hype auslöste, der die gewaltigen Einspielergebnisse beider Filme sicher positiv beeinflusst hat. Ob der Kinostart von Dune 3 aka Dune: Messiah jetzt so bestehen bleibt, ist nicht klar.