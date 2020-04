Avengers-Party bei ProSieben: Ist der beste MCU-Film gut gealtert?

ProSieben zeigt heute den ersten Avengers-Film mit Robert Downey Jr. und Co. Wir begleiten das Marvel-Event im Live-Blog. Seid dabei, wir freuen uns auf eure Meinungen.

Vom verheerenden Snap träumt nur Thanos. Die Avengers sind ein verschworener, exklusiver Haufen. Groot, also der erste, ist noch ein Baby. Tony Starks Gesichtsbehaarung sieht aus wie ein Stranger Things-Monster und tritt bedenkliche Barttrends los, von denen wir uns über Jahre nicht erholen werden. In Jeremy Renner blüht erstmals die Idee für die legendäre "Jeremy Renner-App".

Das heute gewaltige MCU zählte gerade mal 5 Filme, als Marvel's The Avengers im Frühling 2012 in die Kinos kam - der einzige MCU-Film des Jahres. Der erste Team-Film hob das MCU in neue Sphären. Er wirkte wie der Endpunkt des organisierten Superhelden-Kinos. Dabei war er erst der Anfang.

Avengers bei ProSieben und Moviepilot: Wann geht es los?

Um 20.15 Uhr startet bei ProSieben die Ausstrahlung.

Sie dauert bis 23.05 Uhr.

Die Daten gelten auch für ProSieben Österreich und ProSieben Schweiz.

Unser Live-Blog startet um 20.00 Uhr

Alle wichtigen Infos: Avengers im Live-Blog bei Moviepilot

Heute, exakt 8 Jahre nach dem Kinostart, zeigt ProSieben den vor Superlativen strotzenden Ensemble-Film abermals. Und wir sind in der Marvel-Dürre 2020 live dabei. Wir fühlen dem Marvel-Schwergewicht im Live-Blog auf den Zahn. Hat er unseren Platz 1 im MCU-Ranking tatsächlich verdient?

Avengers auf dem Prüfstand: Die wichtigsten Fragen für den Live-Blog

Ist Avengers 1 gut gealtert oder wirken die Witze, die einst Kinosäle erzittern ließen, heute etwas ranzig?

Was lernten kommende MCU-Filme von dem bis dahin erfolgreichsten Vertreter? Erkennen wir in Avengers eine Art bewährte, später immer wieder angewandte M CU-Formel?

Außerdem: Wie viele Wörter sagt Hulk? Warum waren Thors Augenbrauen getönt? Sind die bodenständigen Black Widow und Hawkeye unter den Übermächtigen wirklich so überflüssig, wie ihnen nachgesagt wird?

Warum waren Thors Augenbrauen getönt? Sind die bodenständigen Black Widow und Hawkeye unter den Übermächtigen wirklich so überflüssig, wie ihnen nachgesagt wird?

Um 20 Uhr geht es hier los und ich blogge live. Ich freue mich wie wild auf eure Eindrücke und Meinungen und das gemeinsame Schauen. In den Werbepausen versorge ich euch zudem mit Quizzen, Persönlichkeitstests und Videos. Und Esther und Andrea treiben bei Instagram Schabernack in Echtzeit. Das wird super, versprochen. Bis nachher!

Wie habt ihr den ersten Avengers in Erinnerung?