Baby Yoda trifft erstmals auf legendäre Star Wars-Kampfmaschine: Erste Details zu The Mandalorian & Grogu

In zwei Jahren startet mit The Mandalorian & Grogu der nächste Star Wars-Film im Kino. Erstes Bildmaterial enthüllt Baby Yoda und spannende Infos zum heiß erwarteten Sci-Fi-Abenteuer.

Seit über einem Jahr schon haben Star Wars-Fans keine neuen, putzigen Baby Yoda-Momente mehr zu sehen bekommen. Das wird sich so schnell leider nicht ändern. Denn eine 4. Staffel von The Mandalorian ist nicht in Sicht. Stattdessen gehen die Weltraumabenteuer von Din Djarin und Grogu im Kino weiter – allerdings erst 2026.

Obwohl der Start von The Mandalorian & Grogu noch zwei Jahre auf sich warten lässt, wurde auf dem Disney-Event D23 am vergangenen Wochenende ein erster Teaser präsentiert, der spannende Details zum nächsten Star Wars-Film enthüllt.

Erstes Material zu The Mandalorian & Grogu enthüllt AT-ATs, Baby Yoda und spannenden Rückkehrer

Das erste Bildmaterial zu The Mandalorian & Grogu wurde exklusiv dem anwesenden Publikum auf der D23 gezeigt und wird vorerst leider nicht öffentlich zu sehen sein. Die wichtigsten Enthüllungen aus der Vorschau (via Den of Geek ) haben wir euch deshalb den Beschreibungen nach zusammengefasst:

Kopfgeldjäger Din Djarin und sein kleiner grüner Schüler reisen erneut für Aufträge durch die Galaxis. Und wie die ersten Bewegtbilder verraten, gibt es dabei wohl ein Wiedersehen mit dem Raumschiff Razor Crest, welches in der 2. Staffel von The Mandalorian zerstört wurde.

Disney+ The Mandalorian-Gast Zeb kehrt zurück

Der neue Star Wars-Film wird das Mandalorianer-Duo auch auf einige bekannte Charaktere treffen lassen. Enthüllt wurde nun ein Auftritt von Garazeb Orrelios aka Zeb, der zuvor zu den Hauptfiguren der Animations-Serie Star Wars Rebels zählte und in der 3. Staffel von The Mandalorian bereits einen kurzen Gastauftritt hatte.

Die spektakulärste Enthüllung gibt es am Ende des Trailers. So verschlägt es den Mandalorianer und Grogu auf eine Basis voller Snowtrooper, gefolgt von einer frostigen Action-Szene durch eine schneebedeckte Landschaft, die verdächtig nach dem bekannten Planeten Hoth aussieht.

Disney Star Wars-Kampfmaschinen: AT-ATs

Und das ist nicht die einzige Referenz an Das Imperium schlägt zurück: Auf der Flucht gerät das Duo unter Beschuss von gewaltigen AT-ATs, den legendären vierbeinigen Kampfläufern, die erstmals 1980 durch den Schnee von Hoth stapften.

Wann startet The Mandalorian & Grogu im Kino?

Die Dreharbeiten zum insgesamt 12. Star Wars-Film laufen bereits seit einigen Wochen. Auf den Start müssen sich Fans noch etwas gedulden. The Mandalorian & Grogu startet am 21. Mai 2026 in den deutschen Kinos.