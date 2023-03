Star Wars-Überraschung geglückt: The Mandalorian bringt wichtigen Helden genau zum richtigen Zeitpunkt zurück

Eine neue The Mandalorian-Folge, ein neuer Cameo: Dieses Mal hat sich eine Figur aus dem Star Wars Rebels-Kosmos an den Rand der Galaxis verirrt und deutet Großes an.

In der 5. Folge der 3. Staffel von The Mandalorian ist wieder reichlich Action geboten. Die Star Wars-Serie bei Disney+ begeistert zum fünften Mal infolge mit einem aufregenden Abenteuer, das Din Djarin (Pedro Pascal), Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) und den kleinen Grogu vereint. Dieses Mal taucht ein besonderer Gaststar auf.

Achtung, es folgen Spoiler!

In der neuen Folge von The Mandalorian wird Nevarro von Piraten attackiert, sodass Greef Karga (Carl Weathers) keine andere Wahl hat, als die Neue Republik um Hilfe zu bitten. In diesem Zuge bekommen wir zum ersten Mal die Republik-Basis auf Adelphi zu Gesicht, wo der Pilot Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee) den Notruf entgegennimmt.

The Mandalorian Staffel 3, Folge 5 bringt Garazeb Orrelios aka Zeb aus Star Wars Rebels zurück

Bevor sich Teva auf den Weg macht, um Karga zu unterstützen, erleben wir eine kurze Begegnung mit einem Lasat. Hierbei handelt es sich nicht um irgendeinen Vertreter der humanoiden Spezies, die vom Imperium fast komplett ausgelöscht wurde. Das hier ist tatsächlich Garazeb Orrelios aka Zeb aus Star Wars Rebels.

Disney Zeb in The Mandalorian

In der Animationsserie nimmt Zeb eine der wichtigsten Rollen ein. Er ist der Muskel der Ghost-Crew und kennt sich bestens mit allen erdenklichen Waffen aus. Darüber hinaus hat er eine Leidenschaft fürs Fliegen entdeckt, die er nun im Dienst der Neuen Republik auslebt. Allzu groß fällt sein Auftritt in The Mandalorian allerdings nicht aus.

Dennoch erklingt eine vertraute Stimme: Wenn Zeb spricht, hören wir Steve Blum, der die Figur auch in Star Wars Rebels zum Leben erweckt. In der deutschen Synchro wurde ebenfalls der Rebels-Sprecher engagiert: Oliver Siebeck. Der Cameo ereignet sich sehr wahrscheinlich nicht zufällig. Dahinter steckt ein größerer Plan.

Nicht der einzige Cameo: Neben Zeb wartet die 5. Folge der 3. Staffel von The Mandalorian mit weiteren bekannten Gesichtern und Stimmen auf, angefangen bei Deborah Chow und Rick Famuyiwa bis zu Luke Skywalker-Double Max Lloyd-Jones. Sie alle sind als X-Wing-Pilot:innen zu sehen bzw. zu hören.

Zebs Cameo in The Mandalorian kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich vor dem Start von Ahsoka

Noch dieses Jahr startet mit Ahsoka eine weitere Star Wars-Serie bei Disney+, die zum MandoVerse gehört. Und in Ahsoka tauchen zahlreiche Figuren auf, die wir aus Star Wars Rebels kennen. Bestätigt sind Natasha Liu Bordizzo als Sabine Wren und Eman Esfandi als Ezra Bridger. Auch der freche Droide Chopper kehrt zurück.

Disney Zeb in Star Wars Rebels

Alles deutet darauf hin, dass Ahsoka das Vermächtnis von Star Wars Rebels fortsetzt. Dementsprechend könnte es sein, dass uns The Mandalorian mit dem Cameo von Zeb auf die Rückkehr der Ghost-Crew vorbereitet. Nicht zuletzt dürfte der Lasat vielen Zuschauer:innen, die Star Wars Rebels nicht gesehen haben, völlig unbekannt sein.

Schon in der 2. Staffel von The Mandalorian streute Serienschöpfer Jon Favreau viele Brotkrumen, die uns zu Ahsoka führen – inklusive der Live-Action-Einführung der Titelfigur selbst. Die Chancen stehen gut, dass wir Zeb dieses Jahr noch einmal sehen werden, und dann vermutlich auch in einer deutlich größeren Rolle.

