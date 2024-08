Die nächste große Star Wars-Serie startet im Dezember: Erster Trailer zum Sci-Fi-Abenteuer, das The Mandalorian-Bösewicht zurückbringt

Nach The Acolyte ist Skeleton Crew die nächste große Star Wars-Serie. Hier gibt's den ersten Trailer zum Weltraum-Abenteuer, das mit The Mandalorian verbunden ist.

Zuletzt entführte The Acolyte in die Zeit der Hohen Republik und warf einen Blick auf die Sith-Bedrohung 100 Jahre vor dem Beginn der Skywalker-Saga. Jetzt steht schon die nächste Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum bei Disney+ in den Startlöchern. Zeitlich ist Skeleton Crew allerdings nach der Original-Trilogie einzuordnen und wartet mit einer überraschenden Verbindung zu The Mandalorian auf.

Nachdem kürzlich erste Bilder einen Blick auf die Hauptfiguren gewährt hatten, wurde im Rahmen des Disney-Fan-Events D23 jetzt der erste Trailer zu Skeleton Crew veröffentlicht. Der gibt spannende neue Details zur Handlung preis.

Der erste Teaser-Trailer zu Skeleton Crew beginnt ein neues Star Wars-Abenteuer

Skeleton Crew - S01 Trailer (English) HD

Star Wars: Skeleton Crew knüpft an The Mandalorian an und bringt den Piraten Vane zurück

Die Geschichte von Skeleton Crew folgt den vier Kindern Fern, Neel, Wim und KB, die auf ihrem Heimatplaneten ein rätselhaftes Raumschiff entdecken – und es aus Versehen aktivieren. Daraufhin gehen sie in den Weiten der Galaxie verloren und müssen an der Seite des mysteriösen Machtnutzers Jod Na Nawood nun einen Weg zurück nach Hause finden.



Die Hauptbesetzung von Skeleton Crew im Überblick:

Neben dem Trailer wurde auch ein erstes Poster zu Skeleton Crew veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt:

Disney Das Poster zu Skeleton Crew

Auf der Star Wars-Timeline ist Skeleton Crew in der gleichen Ära wie die Serien The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett sowie Ahsoka angesiedelt. Während der Trailer uns den Bösewicht der Geschichte noch vorenthält, wurde auf der D23 bereits eine überraschende Verbindung zum sogenannten Mandoverse enthüllt.

Die Rede ist natürlich von Pirat Vane, der zur repitilisch-humanodien Spezies der Nikto gehört. Dieser sorgte in der 3. Staffel von The Mandalorian als Mitglied von Gorian Shards Gang für reichlich Ärger und wird in Skeleton Crew als Teil einer neuen Bande von Weltraum-Freibeutern zu sehen sein. Hier gibt es einen ersten Blick auf die Schurken:

Wer steckt hinter Skeletown Crew? Entwickelt wurde die Serie von Jon Watts und Christopher Ford, die zuvor bei Spider-Man: Homecoming zusammengearbeitet haben. Für die Inszenierung der insgesamt acht Folgen zeichnen sich einige spannende, kreative Stimmen verantwortlich.

Zum Regie-Stab zählen neben Watts sowie den The Mandalorian-Rückkehrer:innen Lee Isaac Chung und Bryce Dallas Howard auch die Daniels (Everything Everywhere All at Once), Jake Schreier (Thunderbolts) und David Lowery (The Green Knight).

Wann startet Star Wars: Skeleton Crew bei Disney+?

Star Wars-Fans mussten lange auf Skeleton Crew warten. Offiziell angekündigt wurde das Serien-Projekt bereits im Mai 2022 und der Start bei Disney+ wurde eigentlich schon 2023 erwartet. Jetzt lässt das Weltraum-Abenteuer nicht mehr lange auf sich warten.

Die neue Star Wars-Serie startet in den USA am 3. Dezember 2024 bei Disney+. Aufgrund des Zeitunterschieds wird die erste Folge in Deutschland voraussichtlich am 4. Dezember 2024 ihre Premiere feiern. Die 1. Staffel besteht aus acht Episoden, die wöchentlich veröffentlicht werden.