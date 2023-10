Babylon Berlin: Dann laufen Folge 4, 5, 6 und alle weiteren Episoden der 4. Staffel im Ersten und in der Mediathek

Folge 1 bis 4 von Babylon Berlin Staffel 4 werden heute im Ersten ausgestrahlt. Hier erfährst du, wie du Folge 5, 6 sowie die verbleibenden Episoden der neuen Season schauen kannst.

Babylon Berlin ist zurück im Free-TV. Ab heute Abend werden die neuen Folgen der populären Kriminalserie im Ersten ausgestrahlt. Nach einem Zeitsprung treffen wir Charlotte Ritter und Gereon Rath in den frühen 1930ern wieder, wo sie in der instabilen Weimarer Republik der Weltwirtschaftskrise ermitteln. In diesem Artikel erfährst du die Sendetermine der 4. Staffel und wo du alle Folgen streamen kannst.



Wie viele Folgen hat Babylon Berlin Staffel 4?



Die ersten Staffeln der Krimiserie hatten je acht Episoden, das wurde dann aufgestockt. Staffel 4 besteht aus 12 Episoden. Wer dachte, dass die Free-TV-Premiere über mehrere Wochen läuft, liegt allerdings falsch. Das Erste zeigt die komplette 4. Staffel innerhalb von nur vier Tagen und das mit wechselnden Zeiten. Das Finale läuft diesen Mittwoch.



TV-Ausstrahlung: Das sind die Sendetermine von Folge 1 bis 12 im Ersten



Folge 1, 2, 3 und 4: Sonntag, 1. Oktober, ab 20:15 Uhr



Sonntag, 1. Oktober, ab 20:15 Uhr Folge 5, 6, 7, und 8: Montag, 2. Oktober, ab 20:15 Uhr

Montag, 2. Oktober, ab 20:15 Uhr Folge 9 und 10: Dienstag, 3. Oktober, ab 22:10 Uhr (nach der Ausstrahlung von Ballon)

Dienstag, 3. Oktober, ab 22:10 Uhr (nach der Ausstrahlung von Ballon) Folge 11 und 12: Mittwoch, 4. Oktober, ab 21:45 Uhr (im Anschluss an die Ausstrahlung von Nach uns der Rest der Welt)

Am heutigen Sonntag beginnt die Free-TV-Premiere mit den ersten vier Episoden zur Primetime im Ersten.



So kannst du alle Staffeln von Babylon Berlin streamen



Die komplette 4. Staffel, das heißt alle Folgen, die noch im Ersten ausgestrahlt werden, streamt bereits jetzt in der ARD Mediathek. Dafür brauchst du kein Abo oder einen Account. Wer die ersten drei Staffeln nachholen will, kann dies ebenfalls kostenlos in der Mediathek tun.



Außerdem stehen alle vier Staffeln für Abonnent:innen von WOW und Sky zum Abruf bereit.

Darum geht's in den neuen Folgen von Babylon Berlin

In Staffel 4 gibt es den ersten größeren Zeitsprung der Serie. Waren die bisherigen Folgen im Jahr des Börsencrashs 2029 angesiedelt, reisen wir nun ins Berlin des Jahreswechsels von 1930 zu 1931. Die Wilden Zwanziger haben ausgetanzt. Straßenkämpfe, Rivalitäten in der Unterwelt und Ränkespiele der Mächtigen bestimmen das Leben der Stadt, während sich die wirtschaftliche wie politische Situation der Weimarer Republik weiter zuspitzt.



Gereon Rath (Volker Bruch) schmuggelt sich undercover in die Nazi-Organisation SA ein, was ihn auch in Konflikt mit seiner Vertrauten Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) bringt.



In diesem Artikel erfahrt ihr mehr über die Neuzugänge in der Besetzung der 4. Staffel und warum es im Vorfeld der Premiere bei Sky Kontroversen um den Hauptdarsteller Volker Bruch gab und weiterhin gibt.



