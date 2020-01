Bad Boys 3 mit Will Smith stellt einmaligen Rekord auf

In Nordamerika gelingt Bad Boys 3 ein bisher einzigartiger Erfolg an den Kinokassen. Auch in Deutschland dominiert die Fortsetzung mit Will Smith weiterhin das Geschehen.

Bad Boys for Life zieht weiterhin erfolgreiche seine Kreise an den Kinokassen. Dem dritten Teil aus dem Actionfranchise mit Will Smith und Martin Lawrence ist es nun sogar gelungen, einen bis dato einzigartigen Rekord am nordamerikanischen Box Office aufzustellen. In Deutschland führt ebenfalls kein Weg vorbei an der Fortsetzung.

Neben Bad Boys 3 erweist sich auch der Golden Globe-Gewinner und Oscarkandidat 1917 als Publikumsmagnet, während die Die fantastische Reise des Dr. Dolittle mit Robert Downey Jr. weiterhin auf einen Flop zusteuert.

Bad Boys 3 gelingt einzigartige Bestmarke

34 Millionen US-Dollar nahm Bad Boys 3 am vergangenen Wochenende in Nordamerika (USA und Kanada) ein, berichtet The Hollywood Reporter. Damit kommt der Streifen dort auf ein bisheriges Einspielergebnis in Höhe von 120,6 Millionen Dollar. Dem Sequel ist somit etwas Einzigartiges gelungen.

Denn noch nie zuvor konnte ein im Januar gestarteter Film mehr als 100 Millionen Dollar in dem Monat einspielen, wie Forbes anmerkt. Viele andere Titel, die diese Hürde zu Jahresbeginn nehmen konnten, wurden bereits zuvor entweder regulär oder limitiert veröffentlicht. Die letzten 3 Star Wars-Filme zum Beispiel, die insgesamt Ergebnisse im Milliardenbereich anpeilen, wurden im Dezember veröffentlicht und spielten einen Teil ihres Endergebnisses natürlich im Januar ein.

Bad Boys gelingt die 100 Millionen-Dollar-Marke nun als eher kleinerer Film, dem ein solcher Erfolg nicht zugetraut wird und der zudem im Januar veröffentlicht wurde, und nicht während der Feiertage im Dezember. Weltweit kommt Bad Boys 3 auf gut 215 Millionen Dollar.

Unterdessen landete das im Ersten Weltkrieg spielende Drama 1917 mit 15,8 Millionen Dollar hinter Bad Boys 3. In den nordamerikanischen Kinos durchbrach der Streifen ebenfalls die 100-Millionen-Dollar-Marke, während Die fantastische Reise des Dr. Dolittle (12,5 Millionen Dollar) mit Robert Downey Jr. weiterhin enttäuschte. Der Abenteuerfilm soll 175 Millionen Dollar gekostet haben und hat bisher nur gut 90 Millionen Dollar weltweit eingespielt. In deutschen Kinos startet er am 30. Januar 2020.

Die Top 10 der nordamerikanischen Kino-Charts (in US-Dollar):

1. Bad Boys 3 (34 Millionen; insgesamt: 120,64 Millionen)



2. 1917 (15,8 Millionen; insgesamt: 103,88 Millionen)



3. Die fantastische Reise des Dr. Dolittle (12,5 Millionen; insgesamt: 44,68 Millionen)



4. The Gentlemen (11,03 Millionen; Neustart)



5. Jumanji: The Next Level (7,9 Millionen; insgesamt: 283,45 Millionen)



6. Die Besessenen (7,3 Millionen; Neustart)



7. Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers (5,17 Millionen; insgesamt: 501,58 Millionen)



8. Little Women (4,7 Millionen; insgesamt: 93,73 Millionen)



9. Just Mercy (4,06 Millionen; insgesamt: 27,08 Millionen)



10. Knives Out (3,65 Millionen; insgesamt: 151,87 Millionen)



Top 10 via Box Office Mojo.

Auch Til Schweiger kann Bad Boys 3 nicht stoppen

In Deutschland konnte Bad Boys 3 ebenfalls seine Spitzenposition verteidigen. Hierfür reichten dem Actioner am Wochenende 305.000 Besucher, so Blickpunkt: Film. Knapp 900.000 Menschen sahen sich die Fortsetzung hierzulande bereits an, sodass sie bald die 1-Millionen-Grenze knacken wird. Der beste Neustart in Form der Komödie Die Hochzeit (195.000 Besucher) von und mit Til Schweiger landete bereits weit abgeschlagen auf dem zweiten Rang.

Der letzte Podestplatz hinter Bad Boys 3 und Die Hochzeit ging an 1917, der an seinem zweiten Wochenende 140.000 Zuschauer anlockte. Die hiesigen Top 5 schlossen diesmal das Udo Lindenberg-Biopic Lindenberg! Mach dein Ding (105.000 Besucher) und Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers (80.000 Besucher).

Was habt ihr am Wochenende im Kino geschaut?